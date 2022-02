Więcej informacji o brytyjskiej rodzinie królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

James Alexander Philip Theo jest synem najmłodszego z dzieci królowej Elżbiety. Książę Edward hrabia Wessex, wicehrabia Severn i książę Edynburga od ponad 20 lat związany jest z Sophie Rhys-Jones. Para doczekała się dwójki dzieci. W 2003 roku na świat przyszła ich córka Louise Alice Elizabeth Mary, a cztery lata później urodził się James Alexander Philip Theo.

Kim jest najmłodszy wnuk królowej Elżbiety?

Edward jest chyba najmniej medialnym dzieckiem królowej Elżbiety. Syn monarchini postanowił zatem, że jego rodzina - żona i dzieci, również nie muszą żyć na świeczniku. Co ciekawe, wicehrabia Severn nie chce też, aby jego córka i syn żyli za pieniądze podatników. To nie wszystko. Para podjęła też decyzję, że ich potomstwo nie będzie posługiwać się książęcymi tytułami.

Podjęliśmy decyzję, że dzieci nie będą używały tytułów książęcych. Co prawda, mają je i po ukończeniu 18 lat będą mogły same zdecydować czy ich używać, ale myślę, że to mało prawdopodobne - powiedziała żona księcia Edwarda w jednym z wywiadów z 2020 roku.

James po raz pierwszy wziął udział w oficjalnym wydarzeniu w maju 2009 podczas Royal Windsor Horse Show w Windsorze, a sześć lat później towarzyszył rodzicom w podróży do RPA. Mimo to w przyszłości raczej będzie mógł cieszyć się prywatnością, bo zarówno on, jak i jego siostra nie będą musieli reprezentować brytyjskiej rodziny królewskiej podczas oficjalnych ceremonii. Co prawda James jest 15. w kolejce do objęcia tronu, jednak mało prawdopodobne, by objął władzę.

15-latek jeszcze nie wie, czym będzie zajmować się za kilka lat. Na razie skupia się na nauce, a wiedzę zdobywa w Eagle House School w Sandhurst w Berkshire. Co ciekawe, ponoć James i jego siostra Louise są ulubionymi wnukami królowej Elżbiety. Wierzycie w te doniesienia?