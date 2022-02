Więcej na temat członków brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Księżna Kate przez lata starała się wypracować wizerunek przykładnej żony oraz matki. Trzeba przyznać, że udało jej się to, ponieważ dziś jest uznawana za ulubioną członkinię brytyjskiej rodziny królewskiej, która nie łamie żadnych protokołów. Chętnie angażuje się w promocję wielu akcji charytatywnych i spotyka się z najbardziej potrzebującymi. Tym razem w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego Dzieci zgodziła się publicznie przeczytać najmłodszym fanom bajkę. Zapowiedź już trafiła do sieci, jednak furorę robi jej stylizacja.

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Księżna Kate wyznacza trendy w stylowym swetrze i dżinsach

Kiedy nowe zdjęcie księżnej Kate trafiło do sieci, jej wielbicielki natychmiast ruszyły w poszukiwaniu sweterka, który miała na sobie ich idolka. Szybko okazało się, że to produkt Holland Cooper, za który trzeba zapłacić 179 funtów (ok. 970 złotych). I choć stylowy projekt do najtańszych nie należy, aktualnie na stronie sklepu jest niedostępny.

Warto jednak dodać, że internauci zwracają uwagę na dolną część stylizacji księżnej Kate. Postawiła bowiem na jasne dżinsy, czyli spodnie, na które decyduje się bardzo rzadko. Pojawiając się na publicznych uroczystościach, zwłaszcza u boku męża, stawia zazwyczaj na szerokie lub wąskie spodnie w kant, które idealnie pasują do marynarek czy dopasowanych płaszczy oraz szpilek.

Jesteście fanami stylu księżnej Kate? Ostatnio nieco zaczęła inspirować się tym, jaki od lat prezentuje Meghan Markle.