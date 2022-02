Więcej na temat konkursu Eurowizji przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Przed nami wielkie, muzyczne wydarzenie, którym jest konkurs Eurowizji. W tym roku odbywa się on w Turynie. O tym, kto będzie reprezentował Polskę podczas występów, dowiemy się już 19 lutego.

Przed nami krajowe preselekcje do Eurowizji. Kurski mów, kto jest jego faworytem

To właśnie wtedy będzie miał miejsce finał krajowych preselekcji. O wyjazd do Turynu powalczy dziesięciu kandydatów. Do tej pory najwięcej emocji wywołała piosenka Krystiana Ochmana "River". Słuchacze zachwyceni są także utworem "Paranoia" Darii Marcinowskiej. Również Jacek Kurski zdradził, kto jest jego faworytem.

Myślę, że dwójka, trójka wokalistów się wyróżnia. Daria Marcinkowska, Krystian Ochman, może Anna Byrcyn. Ale też i pozostała siódemka może zaskoczyć. Bardzo dobre jest to, że będą głosować widzowie. W części jurorzy, w części widzowie, ale ten dominujący głos będą mieli widzowie, więc będzie to pasjonująca rywalizacja, zwłaszcza że po raz pierwszy od lat naprawdę oferty są dobre, i któraś z tych piosenek, która zostanie wybrana przez Polaków jako kandydat Polski na Eurowizję, może na pewno wejść do finału - mówił prezes TVP w rozmowie z portalem jastrzabpost.pl

Preselekcje do Eurowizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Występy dziesięciu artystów, którzy walczą o wyjazd na Eurowizję 2022, będziemy mogli oglądać na antenie TVP 2. Relacja z koncertu rozpocznie się o godzinie 20:00. W składzie jury znajdą się: Halina Frąckowiak, Marek Sierocki, dyrektor programowy TVP Krystian Kuczkowski, dyrektor programu 1 Polskiego Radia Marcin Kusy oraz muzyk i kompozytor Szymon Orłowski.

