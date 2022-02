Wracają doniesienia o ciąży Ariany Grande. W sieci krąży zdjęcie wokalistki z ciążowym brzuchem

Więcej informacji o zagranicznych gwiazdach znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Kiedy Ariana Grande była w związku z Petem Davidsonem pojawiły się sugestie, że artystka jest w ciąży. Skąd takie przypuszczenia? Wszystko przez jedno zdjęcie, na którym w tle za artystką było widać różowe łóżeczko dziecięce. Jak wiemy, plotki były wyssane z palca. Tym razem jednak znów wrócił temat rzekomej ciąży wokalistki.

Zobacz wideo Fanki proszą Viki Gabor o porady. Sama pisała do Ariany Grande

Spektakularne metamorfozy gwiazd. Niektóre z nich nie przypominają samych siebie

Ariana Grande jest w ciąży? W sieci jest jej zdjęcie z ciążowym brzuchem

Wokalistka w 2018 roku w rozmowie z Jamesem Cordenem wyznała, że jest świadoma, że często pojawiają się tego typu artykuły na jej temat.

Ludzie naprawdę chcą, żebym była w ciąży. Tak bardzo tego chcą. Co drugi tydzień jest coś w rodzaju ciąży - wyznała.

I pojawiło się znów. Ariana Grande w 2020 roku przyjęła oświadczyny Daltona Gomeza, agenta nieruchomości i przyjaciela Miley Cyrus. Para pobrała się w maju 2021 roku i co ciekawe, do samego końca udało im się utrzymać to wydarzenie w sekrecie. Fani tej pary uważają, że mogłaby już powiększyć swoją rodzinę. Widocznie naprawdę im na tym zależy, bo w sieci zaczęło krążyć przerobione zdjęcie, na którym widać u artystki ciążowe krągłości. Mimo że osoba z otoczenia pary już jakiś czas temu zdradziła w mediach, że Ariana i Dalton na razie nie planują potomstwa.

Ariana nie spieszy się, by zajść w ciążę i mieć dzieci z Daltonem przez co najmniej kilka lat. Marzenia o byciu matką są czymś wyjątkowym, co chciałaby realizować za kilka lat, ale ma jeszcze zawodowo dużo pracy do zrobienia i jest pracoholiczką - podał informator.

Odkąd powyższe zdjęcie zaczęło pojawiać się w mediach społecznościowych, część osób zaczęła zastanawiać się, czy fotografia jest prawdziwa. Są nawet teorie, że to sama Ariana wrzuciła ją do internetu. Do akcji wkroczyli fani piosenkarki, którzy we wpisach dementowali doniesienia o tym, że wokalistka spodziewa się dziecka. Zapewne, kiedy Ariana Grande będzie w ciąży, sama o tym poinformuje obserwatorów.

Reakcja Ariany Grande zaskoczyła wszystkich podczas programu "The Voice"