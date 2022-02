Więcej o dzieciach gwiazd znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Michał Wójcik nie należy do osób, które chwalą się swoimi pociechami w mediach społecznościowych. Komik prowadzi konto na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia najmłodszego syna Michała Juniora, jednak na próżno szukać fotografii przedstawiających pozostałą trójkę jego dzieci. Julia Wójcik jest córką Michała i Katarzyny (partnerki Michała sprzed małżeństwa z Agnieszką Kałużą), Jakub i Charlie mają różne mamy, co wyszło na jaw w czasie głośnego rozwodu Wójcika z byłą już żoną. Michał Junior jest owocem kolejnego związku kabareciarza z kobietą, którą poznał podczas terapii. Na TikToku internauci rozpoznali córkę komika. Sprawdziliśmy, czym się zajmuje Julia Wójcik.

Córka Michała Wójcika jest gwiazdą TikToka. Podobna do znanego ojca?

Julia Wójcik prowadzi konto na TikToku, które obserwuje ponad 11 tys. internautów. W ostatnim czasie na jej profilu pojawił się filmik, w którym odpowiedziała na pytanie, czy jest córką znanego komika. Potwierdziła, że Michał Wójcik jest jej ojcem i zamieściła z nim fotografię.

Odpowiem tak, jak każdemu odpowiadam. Kojarzysz gościa, wysoki, chudy jak patyczek, z mnóstwem tatuaży, zamiast zupa, mówi d*pa? No, więc się tak składa, że tak - przyznała Julia.

Nie zabrakło pytań związanych z karierą dorosłej już córki Wójcika. Julia nie ukrywała, że miała epizod z teatrem, jednak jej największą pasją był sport, a dokładniej pływanie. Niestety musiała z niego zrezygnować, z powodu kontuzji kręgosłupa.

Tak, próbowałam swoich sił w teatrze. Szło mi naprawdę bardzo dobrze. Ale to nie było to. (...) Moją domeną było pływanie, poświęciłam na to całkowicie wolny czas, ale niestety w liceum dostałam strasznej kontuzji kręgosłupa, wskutek czego musiałam zrezygnować - wyznała.

Julia jest w stałym kontakcie z fanami na TikToku, ale prowadzi również konto na Instagramie, na którym chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat przeczytanych książek. Córka kabareciarza uwielbia czytać, a oprócz tego jest wielką fanką anime i mangi.

Na Instagramie Julii nie brakuje zdjęć z życia prywatnego. Wiadomo także, że Wójcik jest w związku i spotyka się z mężczyzną o imieniu Miłosz.

Julia nie ukrywa również, że jest największą fanką swojego ojca, co podkreśliła na Instagramie, wrzucając fotografię z członkami kabaretu Ani Mru-Mru. Widać, że ma bardzo dobrą relację z tatą.

Fanka jest tylko jedna, kocham cię tato - czytamy.

Julia zauważyła, że jej wyznanie na TikToku wzbudziło niemałą sensację i zaapelowała do internautów, by nie oceniali "książki po okładce". Widzicie podobieństwo do znanego ojca? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.