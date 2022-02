Więcej informacji na temat rodziny królewskiej znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Księżna Diana zmarła 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu. Członkinię rodziny królewskiej opłakiwały tłumy na całym świecie, specjaliści zastanawiali się, jak mogło dojść do tak tragicznego wypadku... I choć temat był przerabiany wielokrotnie, a po latach głos w sprawie śmieci matki zabrali także książę William oraz książę Harry, wszyscy zastanawiali się, jakie emocje tliły się w królowej Elżbiecie II, która, jak wiadomo, nie była przychylna związkowi syna z Lady Di.

Wyszło na jaw, jak królowa Elżbieta II zareagowała na śmierć księżnej Diany. Dowód? List

Kiedy w Paryżu doszło do tragicznego wypadku, dzieci księżnej Diany przebywały pod opieką babci w posiadłości w Balmoral. Monarchini nie chciała wracać z chłopcami do Londynu, chcąc uchronić ich przed natarczywymi paparazzi czy widokiem zapłakanych Brytyjczyków. Media uznały jednak, że Elżbiecie II może wcale nie być przykro z powodu tego, co się stało. Co więcej, niektórzy snuli teorie, że monarchini była zamieszana w śmierć byłej synowej (rozwód księżnej Diany i księcia Karola orzeczono 28 sierpnia 1996 roku). Podczas wystąpienia, tuż przed pogrzebem Spencer, sprawiała wrażenie, jakby czytała oświadczenie z kartki i nie naznaczała ich żadnymi emocjami. Po latach okazało się jednak, że było zupełnie inaczej. Daily Mail dotarł do listu, jaki królowa wysłała Lady Abel Smith w odpowiedzi na wiadomość.

Śmierć Diany to ogromna strata. Wydaje się jednak, że publiczna reakcja na jej śmierć i na nabożeństwo pogrzebowe w opactwie Westminster w niesamowity sposób zbliżyły ludzi na całym świecie - czytamy.

Monarchini zdradziła ponadto, że jej wnukowie byli bardzo dzielni, gdy spotkała ich rodzinna tragedia. I choć wydawać by się mogło, że w przypadku królowej Elżbiety II to jedynie puste słowa, eksperci twierdzą, że takie wyznanie kosztowało ją wiele emocji. Ponoć bardzo bała się o księcia Williama oraz księcia Harry'ego i nie mogła okazywać żadnej słabości.

