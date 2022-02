Więcej artykułów o dzieciach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Czy Kylie Jenner, podobnie jak Natalia Siwiec, zaplanowała narodziny drugiego dziecka pod względem astrologicznym? Wszystko na to wskazuje. Jej córka Stormi przyszła na świat pierwszego lutego 2018 roku, a cztery lata później Kylie urodziła drugie dziecko, dokładnie dzień po urodzinach córki. Zainteresowanie fanów zbudził również fakt, że cztery miesiące temu pojawiła się w wywiadzie dla "Vogue'a" w naszyjniku z datą urodzin drugiego dziecka. Internauci wysnuwają wnioski, jak mogła nazwać noworodka.

Zobacz wideo Kylie Jenner pokazała owoc swojej trzyletniej pracy. Tym razem postawiła na kosmetyki dla dzieci

Kylie Jenner zdradziła imię dziecka kilka miesięcy wcześniej

Kylie Jenner razem z Travisem Scottem podzieliła się radosną nowiną w poniedziałek, 7 lutego. Opublikowała na Instagramie czarno-białe zdjęcie, które przedstawia małą rączkę dziecka, trzymaną przez rapera. W opisie celebrytka dodała napis 2/2/22 i emotikonkę niebieskiego serca.

Mimo że gwiazda rodzinnego show "Z kamerą u Kardashianów" nie wyjawiła płci dziecka, to fani podejrzewaj, że urodziła syna. Spostrzegawczy internauci wypatrzyli również, że cztery miesiące temu udzieliła wywiadu dla "Voguea", w swojej willi za 36 milionów dolarów. Wówczas celebrytka z brzuchem na wierzchu odpowiadała na pytania dziennikarza. Uwagę fanów przykuł złoty naszyjnik z liczbami "222", które odpowiadają dniu, w którym doczekała się rozwiązania.

Internauci uważają, że liczby 222 w astrologii są odbierana jako anielskie i podejrzewają, że syna mogła nazwać imieniem "Angel", bądź "Angelo", czyli anioł.

Cały wywiad możecie obejrzeć poniżej.

Bez wątpienia nie można mówić o przypadku. Milionerka interesuje się astrologią i numerologią od lat. Zadbała o to, by jej pociechy miały ten sam znak zodiaku. Stormi i syn Jennerki są astrologicznymi wodnikami, podczas gdy Kylie jest lwem. Kolejną podpowiedzią mogą być komentarze gratulujące powiększenia rodziny, od przyjaciół celebrytki, którzy wielokrotnie nawiązywali do "anielskiego dziecka".