Medialna kariera Magdaleny Ogórek eksplodowała w 2015 roku, gdy ta z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej startowała w wyborach prezydenckich. Nie odniosła sukcesu w polityce, ale po pewnym czasie wróciła do mediów, jednak nie do TVN BiŚ, gdzie miała swój program "Atlas Świata" jeszcze przed wyborami, a do telewizji publicznej. Od kilku lat Magdalena Ogórek współprowadziła programy na antenie TVP Info. Widzowie najczęściej mogli oglądać ją w programie "W kontrze", w którym występowała wraz z Jarosławem Jakimowiczem. Na początku roku dowiedzieliśmy się, że współpraca aktora i niedoszłej pani prezydent się zakończyła. Nie wiadomo, czy Ogórek dostanie nowy format w TVP, jednak wiadomo, że debiutowała na antenie Telewizji Polskiej prawie 20 lat temu.

Zobacz wideo Leszek Miller: Magdalena Ogórek prezentowała się jako człowiek lewicy

Magdalena Ogórek 20 lat temu zagrała w serialu TVP. Jest nagranie

Niewiele osób może pamiętać, że Magdalena Ogórek swoje pierwsze kroki przed kamerą stawiała w pierwszej dekadzie XXI wieku. W 2003 roku zagrała epizodyczne role w "Los Chłopacos" i "Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście". Na ekranie zadebiutowała rok wcześniej w serialu TVP "Lokatorzy"

Magdalena Ogórek bredzi na temat rakiet. "Z Kalingradu do Warszawy lecą trzy godziny"

Magdalena Ogórek wcieliła się wówczas w sekretarkę serialowego prezesa Ryszarda Mroczka. W sieci można się natknąć na nagranie 87. odcinka serialu z Magdaleną Ogórek. Rola przyszłej kandydatki na prezydenta nie jest zbyt duża. Sekretarka, w którą się wciela, wprowadza do gabinetu jednego z gości i nawiązuje z nim krótką rozmowę. Zobaczcie zresztą sami.

Wiedzieliście, że Magdalena Ogórek pojawiła się na srebrnym ekranie tak dawno temu?

