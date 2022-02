Więcej o związkach polskich gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Aleksandra i Michał Żebrowscy oczekują narodzin czwartego dziecka, czym pochwalili się na Instagramie. Małżonkowie uchodzą za jednych z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie, a historia ich miłości to materiał na dobry film. Wiedzieliście, że aktor poznał swoją przyszłą żonę, gdy ta miała zaledwie... pięć lat?

Michał Żebrowski poznał Aleksandrę Żebrowską, gdy miała zaledwie pięć lat. Historia miłości

Rodziny Michała i Aleksandry Żebrowskich przyjaźniły się i często spędzały wspólnie wakacje. To właśnie podczas jednego z wyjazdów przyszli małżonkowie zobaczyli się po raz pierwszy. Michał Żebrowski miał wówczas 18 lat, Aleksandra była za to pięcioletnią dziewczynką. Nie ma co się dziwić, że para długo nie utrzymywała kontaktu.

Na kolejne spotkanie musieli sporo poczekać. Kilka lat później oboje zapisali się na kurs języka angielskiego. Los nimi pokierował i trafili do jednej grupy, ale wówczas również nie najlepiej się dogadywali. Wspólne zajęcia nie potrwały więc długo, a para rozstała się na kolejne trzy lata, by zobaczyć się na spotkaniu podyplomowym. To właśnie wtedy wszystko się zmieniło.

Wpadliśmy na siebie i od tego się zaczęło. Pijąc kawę, spojrzałem na nią i zrozumiałem, że naprzeciw mnie siedzi moja przyszła żona - mówił w "Elle" Michał Żebrowski.

Para zaczęła się spotykać, a sprawy nabrały tempa. Zaledwie po trzech miesiącach od pierwszej randki Michał Żebrowski poprosił ukochaną o rękę, a ona się zgodziła. Aleksandra Żebrowska miała wówczas 21 lat. Jak do tej pory zaznacza, nigdy nie traktowała ukochanego niczym gwiazdę i od początku starała się wieść z nim normalne życie, z dala od medialnego szumu. Zaledwie rok po zaręczynach para stanęła na ślubnym kobiercu.

Ceremonia odbyła się 20 czerwca 2009 roku w Tatrach. Zakochani zadbali o to, by przyjęcie odbyło się na ich własnych zasadach. Michał Żebrowski przywdział więc strój górala, a Aleksandra Żebrowska delikatną sukienkę. Para wymieniła się obrączkami na polanie niedaleko domu aktora. Uroczystość była zamknięta dla mediów, a zaproszenia otrzymali tylko najbliżsi przyjaciele rodziny - w tym też Rafał Trzaskowski, który był świadkiem. Rok później urodził się pierwszy syn pary, Franciszek.

Aleksandra Żebrowska nie ukrywała, że chce mieć dużą rodzinę. Niestety, nie zawsze udawało jej się donosić ciąże. Żona Michała Żebrowskiego po raz pierwszy poroniła, mając 24 lata. Na kolejne dziecko, syna Henryka, musiała czekać do 2013 roku.

Z każdą kolejną ciążą było łatwiej. Ale nigdy nie podejrzewałam, że w wieku 33 lat będę w siódmej ciąży - mając dwójkę dzieci - powiedziała w rozmowie z "Na temat".

Żebrowscy nie dawali jednak za wygraną i starali się spełnić swoje marzenie. I tak w 2020 roku doczekali się trzeciego syna, Feliksa. Aleksandra Żebrowska chętnie pokazuje na Instagramie prawdziwe chwile z życia mamy: zarówno te dobre, jak i złe. Małżeństwo mimo to bardzo dba o prywatność swoich pociech. Niedługo do ich rodziny dołączy kolejny maluszek. Żona aktora właśnie pochwaliła się, że znów jest w ciąży.

Gratulujemy parze i życzymy całej ich rodzinie dużo zdrowia.