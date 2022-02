Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Iga Wyrwał kilkanaście lat temu mocno namieszała w polskim show-biznesie. Największą popularność przyniosły jej rozbierane sesje zdjęciowe. U szczytu sławy kontrowersyjna modelka nie mogła narzekać na brak zawodowych propozycji. Jednak od dłuższego czasu unika blasku fleszy. Jak obecnie wygląda jej życie?

Zobacz wideo Edyta Herbuś zostanie jurorką „Tańca z Gwiazdami"? Jasna deklaracja

Doda zmieniła usta. Zobacz, które gwiazdy poddały się zabiegom

Iga Wyrwał po latach. Ogromna metamorfoza byłej skandalistki

Iga Wyrwał karierę jako modelka rozpoczęła, będąc jeszcze nastolatką. Mając zaledwie 17 lat, wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkała z mamą. Wtedy też postanowiła rozesłać portfolio do różnych magazynów. Piękna blondynka natychmiast została zauważona i nie mogła narzekać na brak propozycji reklamowych.

Niewątpliwie kontrowersyjne sesje były dla niej trampoliną do sukcesu. W 2008 roku zagrała w komediowym show stacji Channel 4 pt. "The Kevin Bishop Show". Rok później wystąpiła w polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jednak przygoda z tanecznym show nie trwała zbyt długo. Modelka i jej partner Łukasz Czarnecki odpadli po kilku odcinkach. Iga twierdziła, że powodem tego był ogromny stres, który towarzyszył jej na parkiecie.

W 2011 roku Iga Wyrwał zagrała niewielką rolę w filmie "Wasza wysokość", w którego obsadzie znaleźli się między innymi Danny McBride, Natalie Portman oraz James Franco. Ponadto, była twarzą kampanii promocyjnej gry "Need for Speed: Shift". W pewnym momencie modelka podjęła jednak decyzję, że czas wycofać się z show-biznesu. Całkowicie zmieniła wygląd i skupiła się na życiu prywatnym. Po latach wspomina, że chociaż rozbierane sesje przyniosły jej dużą popularność, to dziś uważa, że mogła poczekać na inne propozycje.

Chciałam być modelką, niekoniecznie brać udział w sesjach w magazynach dla panów, ale to było wtedy oferowane, ja to wzięłam, to było łatwe i po części spełniało moje marzenia. Tak trochę też moja perspektywa była bardzo wąska, nie widziałam za bardzo, co dookoła się dzieje i wzięłam to. Fajna to była przygoda, fajne były zdjęcia, poznałam fajnych ludzi i dużo podróżowałam, więc nie ma, co żałować na pewno, ale teraz wiem, mając 32 lata, że warto poczekać i spełnić swoje marzenia na 100 proc. i niczego nie poświęcać. (...) Nie poczekałam, trudno. Wnioski są wyciągnięte - zdradziła Iga w jednym z wywiadów.

Obecnie Iga Wyrwał mieszka w Wielkiej Brytanii, zajmuje się wychowywaniem 12-letniego syna i aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Była modelka postanowiła również zmienić swój wizerunek. Zobaczcie sami.

Internauci miażdżą partnerkę Rzeźniczaka. Wściekła odpowiedziała