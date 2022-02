Więcej o życiu polskich piłkarzy przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień rozstali się pół roku temu. Piłkarz zostawił modelkę, gdy była w dziewiątym miesiącu ciąży i związał się z inną kobietą. Od tamtej pory nie utrzymywał też zbyt bliskich kontaktów z synem, Oliwierem. W połowie stycznia okazało się, że chłopiec jest chory na złośliwy nowotwór wątroby i walczy o życie. Magdalena Stępień zorganizowała zbiórkę i przyznała, że jedyną możliwością na ocalenie jej syna jest zagraniczne leczenie, na które nie ma funduszy. Sam Jakub Rzeźniczak nie zabrał głosu w sprawie, nie udostępnił też publicznie zrzutki dla Oliwiera. W sieci zawrzało.

Była uczestniczka "Top Model" wyjaśniła internautom, że obecnie utrzymuje siebie i syna z dość niskich alimentów. A co z samym piłkarzem, którego rzekomo nie stać na leczenie chłopca? Okazało się, że (według danych portalu salarysport.com) Jakub Rzeźniczak zarabia tygodniowo ponoć 11,256 złotych, a rocznie to kwota aż 585,312 złotych. Zarówno on, jak i jego obecna narzeczona, Paulina Nowicka, wycofali się chwilowo z Instagrama, jednak po zdjęciach nie trudno zauważyć, że wiodą dość luksusowe życie.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowica latali helikopterem nad Nowym Jorkiem

Paulina Nowicka zarzeka się, że nie rozbiła związku piłkarza i Magdaleny Stępień. Faktem jest natomiast, że Jakub Rzeźniczak był już z nią w momencie, gdy jej poprzedniczka samotnie rodziła mu syna. Nowa dziewczyna sportowca wcześniej była w długoletniej relacji z innym piłkarzem i była z nim nawet zaręczona. Kobieta zajmowała się marketingiem klubu Stal Rzeszów, jednak w grudniu zrezygnowała z pracy. To właśnie wtedy wyleciała na prawie miesiąc do Stanów Zjednoczonych z nowym partnerem, który po niecałym pół roku związku postanowił się jej oświadczyć. I to nie byle jak!

Sportowiec zorganizował w tym celu lot helikopterem nad Manhattanem. Gdy para była w chmurach, piłkarz poprosił nową ukochaną o rękę, wręczając jej pierścień z pokaźnym diamentem za około 50 tysięcy złotych.

Jakub Rzeźniczak hucznie świętował Sylwestra w Miami Beach

Jakub Rzeźniczak zabrał ukochaną w podróż po słynnych atrakcjach Stanów Zjednoczonych. Para nie tylko zachwycała się urokami Nowego Jorku, ale także pojechała do Universal Studio w Los Angeles. Na koniec zakochani wylądowali w jednej z najbardziej luksusowych miejscowości w USA - Miami Beach. Piłkarz i jego partnerka świętowali Nowy Rok nad basenem, popijając szampana w towarzystwie wpływowych przyjaciół.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka byli też w Rzymie

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych nie był jedynym na koncie Jakuba Rzeźniczaka i Pauliny Nowickiej w czasie pół roku trwania ich związku. Chwilę po rozstaniu z Magdaleną Stępień piłkarz zabrał nową ukochaną do Rzymu. Były romantyczne wieczory, hotel z basenem i liczne kolacje na mieście. Oczywiście Jakubowi Rzeźniczakowi ani razu podczas wakacji nie towarzyszyły jego dzieci (oprócz Oliwiera, sportowiec ma jeszcze 4-letnią córkę Inez).

Jakub Rzeźniczak zawsze stawiał na relaks po ciężkiej pracy

Jakub Rzeźniczak nie schodzi z boiska od ponad 10 lat. Piłkarz obecnie pełni rolę kapitana Wisły Płock, a wcześniej grał też w zespole Legii Warszawa. Celebryta nigdy nie narzekał na to, że nie może sobie pozwolić na dość luksusowe wakacje. Zawsze jako cele swoich urlopów wybierał miejsca pełne słońca i dobre hotele.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka nie mogą narzekać na mieszkanie w Polsce

Jakub Rzeźniczak rzadko pokazuje lokal, w którym mieszka w Płocku. Kilka razy natomiast pochwalił się zdjęciem w lustrze, gdzie widać kuchnię. Kamienne płytki na ścianach i modne kolory podkreślają nowoczesny charakter wnętrza. Mimo dobrych warunków mieszkaniowych piłkarz i Paulina Nowicka chętnie jeżdżą po Polsce. Niedawno kobieta pochwaliła się romantycznym zdjęciem z hotelu NYX w centrum Warszawy. Ceny noclegu w tym miejscu wahają się od 400 do nawet ponad 1000 złotych za dobę.

Jakub Rzeźniczak ma słabość do markowego obuwia

Piłkarz nie tylko dba o otoczenie, w którym się znajduje, ale także o własną prezencję. Jakub Rzeźniczak przykłada sporą wagę do wyglądu i to nie tylko w kwestii treningów. Celebryta lubuje się bowiem w markowym obuwiu, często z najwyższej półki cenowej. Na jego Instagramie można znaleźć modele od takich domów mody jak Dior, Balenciaga czy Givenchy. Za każdą z wymienionych par Jakub Rzeźniczak musiał zapłacić kolejno ponad cztery tysiące złotych, trzy i pół tysiąca złotych oraz ponad dwa tysiące złotych.

W szafie Jakuba Rzeźniczaka znajdziemy więcej modowych perełek

Drogie buty to nie wszystko. Piłkarza można też zobaczyć w markowych bluzach. Pierwsza z nich od Gucciego jest warta między trzy a cztery tysiące złotych, druga od Givenchy podobnie. Oprócz tego sportowiec lubuje się w marce Louis Vuitton. W jego zbiorach jest kosmetyczna od tego domu mody za prawie trzy tysiące złotych, apaszka za ok. 1600 złotych oraz pokaźnych rozmiarów torba podróżna warta między pięć a osiem tysięcy złotych (w zależności od rozmiaru).

Jakub Rzeźniczak wozi się luksusowymi samochodami

Jakub Rzeźniczak od wielu lat jest ambasadorem Mercedesa i w związku z tym może przebierać w najbardziej luksusowych modelach tych aut. Piłkarz często chwali się w sieci kolejnymi samochodami, którymi może wozić się po polskich drogach.

Nie ma co ukrywać, że życie Jakuba Rzeźniczaka do najskromniejszych nie należy...