Magda Gessler nie raz w przeszłości zachwalała swoje pączki, których sekretem ma być tradycyjna receptura. Choć w tym roku tłusty czwartek przypada na 24 lutego, to emocje wokół kulistego wyrobu cukierniczego zaczęły narastać już w pierwszej połowie miesiąca. Tiktokerka Agnieszka, która na swoim kanale testuje jedzenie w różnych lokalach w Polsce, wybrała się w ostatnim czasie do cukierni przekazanej do prowadzenia Larze Gessler - "Słodki Słony". Internautka zrecenzowała wypiek, jak i pokazała tzw. paragony grozy.

Tiktokerka recenzuje pączki Magdy Gessler

Tiktokerka przypomniała, że już w zeszłym roku odwiedziła cukiernię Gessler i pączki gwiazdy TVN-u nie zrobiły na niej piorunującego wrażenia.

W zeszłym roku próbowałam tych pączków, nie zrobiły one na mnie dobrego wrażenia. Nadzienie smakowało jak zwykła, chemiczna frużelina, a ciasto było przesiąknięte tłuszczem - wyznała testerka.

Tym razem jednak jakość wypieków miała się znacznie poprawić. Na nagraniu słyszymy:

W tym roku... poezja. Ciasto pulchne, delikatne, mega pyszne nadzienie. Lukier delikatny, nieklejący się - zachwala Agnieszka.

Internautka przyznała pączkom z konfiturą malinową i ze śliwką z cukierni Gessler dziewięć punktów w skali do dziesięciu. Tiktokerka pokazała także paragon - za pączka w cukierni restauratorki musimy zapłacić 15 zł. Nie od dziś wiadomo, że Gessler kładzie wyjątkowy nacisk na jakość produktów, co według niektórych - może tłumaczyć wysoką cenę wyrobu. W ostatnim czasie w obronie pączków gwiazdy TVN stanęła Anna Mucha.

Próbowaliście pączków od Magdy Gessler?