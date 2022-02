Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zofia Zborowska przyznała, że dobrze czuje się w swoim ciele i akceptuje kobiece kształty, ale z uwagi na swój zawód, chce wrócić do wagi sprzed ciąży. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że musi zrzucić niecałe siedem kilo. Artystka znalazła idealny sposób do motywacji. Z szafy wyciągnęła ulubione spodnie, które obecnie są jej wyznacznikiem, ile musi jeszcze schudnąć. Na InstaStories pokazała, jak w nich wygląda. Nie może się w nich dopiąć, ale to tylko kwestia czasu.

Zofia Zborowska nie mieści się w ulubione spodnie: Mój kolejny cel

Zofia Zborowska nie ma zamiaru katować się dietami i morderczymi treningami. Wyznała, że w powrocie do formy motywuje ją nie tylko praca, ale przede wszystkim garderoba sprzed ciąży, z której chce już korzystać. Aktorka przyznała, że mieści się już w szersze spodnie, ale jeszcze nie może się dopiąć w ulubionej parze sprzed lat.

Na InstaStories opublikowała wideo, na którym stoi przed lustrem w parze opinających ciało dżinsów z wysokim stanem. Pokazała, ile centymetrów brakuje, by dopiąć spodnie.

Mój kolejny cel. W spodnie boyfriendy już się mieszczę. Nie są one luźne, nie są one boyfriendami, ale przynajmniej nie wylewają się boczki. To są takie spodnie bardzo stare, ale zawsze je lubiłam, z wysokim stanem. No jestem ciekawa, ile mi to zajmie. Powolutku, w swoim czasie. Idę założyć dresy - powiedziała aktorka.

Zofia Zborowska nie mieści się w ulubione spodnie: Mój kolejny cel Fot. Instagram/ zborowskazofia

Aktorka już pokazywała fanom, jak wygląda u niej powrót do treningów po porodzie. Nie ukrywała, że nie jest łatwo.

Aktorka wyjawiła, że nie widzi siebie na siłowni. Zamiast tego wróciła do aktywności fizycznej, którą lubi, a jest to gra w golfa, pilates i taniec. W sześć miesięcy po porodzie niemalże wróciła już do dawnej figury. Trzeba przyznać, że nic tak nie motywuje jak ulubiona para spodni.