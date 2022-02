Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Wystarczyło siedem godzin, aby zebrać fundusze na transport i leczenie chorego Oliwiera w Izraelu. U chłopca wykryto rzadki nowotwór - guza wątroby. Apel Magdaleny Stępień poskutkował i na ten moment niemal 17 tys. osób wpłaciło ponad 450 tys. zł. Jednak w sieci pojawiły się głosy, które podważają pomysł zbiórki. Wśród nich jest m.in. Dziki Trener, który w nagranym filmiku zarzucił rodzicom Oliwiera, że zbierają na leczenie syna od obcych ludzi, a sami wydają bajońskie sumy na egzotyczne podróże czy kosztowny styl życia. Była uczestnika "Top Model" opublikowała oświadczenie, w którym wytłumaczyła się z ostatnich wakacji i tego, ile miesięcznie zarabia. A co z Jakubem Rzeźniczakiem?

Zebrano 450 tys. zł na leczenie Oliwiera. A ile zarabia Jakub Rzeźniczak? Sprawdzamy

Jakub Rzeźniczak gra na pozycji obrońcy w klubie Wisła Płock. Według informacji, które znajdują się na portalu salarysport.com, piłkarz zarabia tygodniowo ponoć 11,256 zł, a rocznie to kwota aż 585,312 zł.

W grudniu Jakub Rzeźniczak wyleciał z partnerką na wycieczkę do Nowego Jorku. Jak możecie się domyślić, był to bardzo luksusowy urlop. To właśnie tam piłkarz oświadczył się Paulinie Nowickiej. "Super Express" twierdzi, że Rzeźniczak miał wydać ok. 50 tys. zł. na pierścionek zaręczynowy dla ukochanej.

Do tego dochodzą kontrakty reklamowe, m.in. z marką Mercedes-Benz.

Napisaliśmy do Jakuba Rzeźniczaka z prośbą o komentarz, ale w momencie publikowania artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że zebrane środki pomogą Oliwierowi i maluch wróci do zdrowia.