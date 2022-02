Więcej informacji na temat gwiazd muzyki znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Finał konkursu Eurowizji odbędzie się w maju. Już 19 lutego mamy poznać artystę, który będzie reprezentował w Turynie Polskę. W ostatnim czasie dość głośno mówi się o kandydaturze Krystiana Ochmana, który w przewidywaniach bukmacherów ma nawet szansę na główną wygraną. Po wynikach włoskiej preselekcji polskiemu artyście urosła jednak spora konkurencja.

Eurowizja 2022. Mahmood i Blanco reprezentantami Włoch

Włoski reprezentant Eurowizji jest co roku wybierany na kultowym festiwalu w Sanremo. Tym razem zwycięzcą okazał się Mahmood, czyli 29-letni Alessandro Mahmoud, pochodzący z Mediolanu. Co ciekawe, artysta pojawił się już na Eurowizji w 2019 roku z piosenką "Soldi", z którą udało mu się dotrzeć aż do drugiego miejsca. Mahmood nowy utwór "Brividi" zaśpiewał w duecie z 19-letnim piosenkarzem, raperem Blanco - Riccardo Fabbriconim.

Choć wygrana w Sanremo umożliwia wyjazd na Eurowizję, to ostateczna decyzja leży po stronie artysty. Mahmood i Blanco mają wkrótce poinformować o swoich planach na konferencji prasowej. Wątpliwości budzą plany koncertowe Mahmooda, które mają nieco kolidować z terminem Eurowizji. Jeśli jednak piosenkarz zdecyduje się reprezentować Włochy w konkursie, to ewentualnemu polskiemu kandydatowi urosła spora konkurencja. Bukmacherzy bardzo wysoko notują kandydaturę Mahmooda, przewidując nawet szansę na wygraną.

Kto według was ma największe szanse na wygranie Eurowizji 2022?