Fani skoków narciarskich mają powody do dumy. Dawid Kubacki został brązowym medalistą olimpijskim w Pekinie. Sportowiec po otrzymaniu nagrody był szczerze wzruszony. Jeden z dziennikarzy zrobił mu niespodziankę i postanowił połączyć go telefonicznie z żoną. Po tym, jak kobieta pogratulowała mu wygranej, sportowiec odpowiedział jej i szybko zakończył rozmowę. To, co powiedział na końcu, rozbawiło wszystkich.

Dawid Kubacki na oczach wszystkich rozmawiał po wygranej z żoną

Sportowiec nie krył radości z otrzymania tak szczególnej nagrody podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. Po otrzymaniu brązowego medalu w rozmowie z reporterem sportowym powiedział:

Myślę, że to jeden z ważniejszych sukcesów w życiu. Na pewno indywidualny medal na igrzyskach to jest coś, co cieszy serce - podkreślił wzruszony.

To, co się wydarzyło później, było już dla skoczka narciarskiego sporym zaskoczeniem. Dziennikarz Eurosportu, Kacper Merk, założył Dawidowi Kubackiemu słuchawki na uszy i połączył go z żoną. Podczas rozmowy kobieta gratulowała mężowi:

Kochanie, bardzo ci gratuluję. Jestem z ciebie bardzo dumna. Wszyscy trzymaliśmy za ciebie kciuki. Napisałam ci rano, że to będzie twój dzień.

Skoczek narciarski natychmiast jej odpowiedział. Na końcu zdobył się także na dosyć zabawne stwierdzenie:

Dziękuję ci kochanie. Też cię kocham. Możecie się tam cieszyć. Więcej nie pogadamy, bo nas chyba podsłuchują.

Redakcja Plotka gratuluje Dawidowi Kubackiemu zdobycia brązowego medalu podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie!

