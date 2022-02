Więcej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

Księżna Kate była gościem ośrodka Trinity Buoy Wharf w Londynie, założonego przez Prince’s Foundation, fundację należącą do rodziny królewskiej. Nie była jednak sama, a tego dnia towarzyszyli jej książę Karol i księżna Camilla. We trójkę wizytowali pracownie artystyczne, w których młodzi ludzie szkolą się w różnych dziedzinach rzemiosła. Po raz kolejny księżna Cambridge przykuła uwagę fotoreporterów. Tym razem postawiła na bardzo klasyczną stylizację.

Księżna Kate olśniła skromnością na wizytacji. Tę sukienkę wybrała nie pierwszy raz

Księżna Kate wraz z teściem i jego żoną przyglądali się m.in. pracy uczniów pracowni krawieckich. Odwiedzili też pracownię rzeźby czy kowalstwa. Żona księcia Williama wybrała na ten dzień skromną i dziewczęcą szarą sukienkę o strukturze wełny. Kreacja miała długie rękawy i czarne dodatki - kołnierz pod szyją oraz klamrę od paska w talii, który podkreślał szczupłą sylwetkę. Do rozkloszowanej sukienki założyła czarne rajstopy i buty na obcasie, a dodatkowo wzięła małą czarną torebkę z rączką. Tego dnia księżna Kate postawiła na proste uczesanie - rozpuszczone, lecz lekko podpięte do góry włosy. To szczególnie spodobało się niektórym internautom. Pod relacją z wizytacji w mediach społecznościowych, nie szczędzili komplementów.

Fantastycznie księżnej Cambridge w tej fryzurze. Dobrze, że zdecydowała się na kolejną zmianę.

Księżna Kate jest tak piękna, że wygląda fantastycznie we wszystkim, co nosi. Ma taką klasę i elegancję - skomentowali stylizację internauci.

Księżna Kate nie miała na sobie tej sukienki po raz pierwszy. Założyła ją w 2019 roku, kiedy towarzyszyła królowej Elżbiecie II podczas wizyty w King's College w Londynie. Wówczas sporo osób twierdziło, że królowa ją przyćmiła.

Kate kolejny raz udowodniła, że na każde wyjście nie wybiera nowych ubrań, a stawia na wykorzystanie tych, które już są w jej garderobie. Na mniej lub bardziej oficjalne spotkania wielokrotnie wybierała rzeczy, w których już wcześniej pokazywała się publicznie. Zachodnie media nazywają to u niej zjawiskiem "recyklingu". Więcej zdjęć księżnej znajdziecie w naszej galerii.