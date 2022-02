Więcej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

Królowa Elżbieta II przejdzie do historii jako najdłużej panujący władca Wielkiej Brytanii. 6 lutego mija 70 lat od przejęcia przez nią władzy, a oficjalna koronacja odbyła się 2 czerwca. To właśnie wtedy rozpoczną się huczne uroczystości nie tylko na wyspach, ale i w innych zakątkach świata. Na cześć królowej zaplanowano wiele wydarzeń, a inni władcy szykują dla niej liczne prezenty. Będzie rozmach.

Królowa Elżbieta na jubileusz dostanie prezenty warte miliony

W kwietniu królowa skończy 96 lat, ale to nie jej urodziny będą w tym roku najhuczniej obchodzonym świętem. 2 czerwca 2022 roku minie dokładnie 70 lat od koronacji monarchini i tego dnia rozpoczną się liczne uroczystości. Świętowanie potrwa aż cztery dni, a tę imprezę już okrzyknięto największą w historii Wielkiej Brytanii. Na ulicach Londynu rozegra się prawdziwa feta. Zjadą się głowy państw z innych krajów. Będzie pokaz z udziałem żołnierzy rodziny królewskiej, a jest ich około 1400. Oprócz nich nie mogło zabraknąć ukochanych zwierząt królowej - pojawi się także 200 koni. Wszystko to w rytm muzyki granej przez wielką orkiestrę złożoną z 400 osób, która wykona utwory na cześć władczyni.

70-lecie panowania to święto także w krajach należących do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wśród nich jest Australia, a premier Scott Morrison zapowiedział już, co "wręczy" królowej. Ma gest.

Wyspa Aspen na jeziorze Canberra Burley Griffin, ojczyzna National Carillon, zostanie przemianowana na Wyspę Królowej Elżbiety II podczas specjalnego wydarzenia w czerwcu 2022 roku - powiedział premier Australii w oficjalnym przemówieniu.

Władze Australii planują także huczne obchody u siebie. W zachodnich mediach już pojawiły się informacje na temat serii pamiątek, które zostaną wydane w hołdzie Elżbiecie II. Na rynek mają zostać wypuszczone australijskie monety i znaczki pocztowe z wizerunkiem królowej. Z kolei w Wielkiej Brytanii z okazji platynowego jubileuszu, wyprodukowana została specjalna porcelana oraz mnóstwo dekoracji, w tym biżuteria. Nie wiadomo jeszcze, co monarchini dostanie od pozostałych krajów, których jest głową. Królowa Elżbieta II, zasiadając na tronie od 70 lat, pobiła rekord swojej praprababci królowej Wiktorii, która władała Zjednoczonym Królestwem niecałe 64 lata.