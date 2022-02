Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Cristiano Ronaldo wrócił niedawno do Manchesteru z Dubaju, gdzie z całą rodziną świętował 28. urodziny ukochanej. Tam też odbyła się uroczysta premiera filmu dokumentalnego "Jestem Georgina", który jest poświęcony luksusowemu życiu jego partnerki, ale swój udział mają także piłkarz i dzieci pary. Teraz przyszedł czas na świętowanie jego urodzin. 5 lutego Portugalczyk skończył bowiem 37 lat.

Cristiano Ronaldo świętuje 37. urodziny z Georginą Rodriguez u boku

Cristiano Ronaldo to jedna z najbardziej popularnych osób na Instagramie. Piłkarz ma fanów na całym świecie, a obecnie obserwuje go aż 399 milionów użytkowników. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, pokazując, w jaki sposób świętuje 37. urodziny. Ronaldo i Georgina Rodriguez wybrali się do restauracji, w której zaserwowano im nietypowy tort w kształcie inicjałów piłkarza i numeru, z którym gra w piłkę nożną: CR7.

Życie to rollercoaster. Ciężka praca, wysokie obroty, cele, oczekiwania. Ale w końcu wszystko sprowadza się do rodziny, miłości, szczerości, przyjaźni, wartości, które sprawiają, że to wszystko jest tego warte. Dziękuję wszystkim za wiadomości. 37 i rośnie - napisał na Instagramie.

Pod zdjęciem tradycyjnie posypały się tysiące pozytywnych komentarzy. Z życzeniami pospieszyli m.in. modelka Aleksandra Ambrossio, znany kolumbijski piłkarz James David Rodríguez oraz przyjaciel Rondalo, Miguel Paixao.

Cristiano Ronaldo - kariera

Cristiano Ronaldo od lat uważany jest za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Z dorobkiem 450 goli jest najlepszym strzelcem w historii Realu Madryt. To z tym klubem osiągał kosmiczne wyniki, m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla, dwa Superpuchary Hiszpanii, cztery puchary Ligi Mistrzów, dwa Superpuchary UEFA, a także trzy klubowe mistrzostwa świata.

Razem z reprezentacją Portugalii zdobył m.in. złoty medali mistrzostw Europy 2016 oraz srebrny medal mistrzostw Europy 2004. Obecnie gra w Manchesterze United. Niestety, w ostatnim meczu nie zaprezentował się najlepiej. Ronaldo popisał się kiepskim strzałem i zmarnował rzut karny.