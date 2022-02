Więcej o polskich artystach przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Szymon Wydra popularność zyskał dzięki udziałowi w pierwszej edycji muzycznego talent show "Idol". Chociaż programu nie wygrał, to dotarł do samego finału, a zyskana rozpoznawalność pozwoliła mu na rozwijanie kariery. Wydra kontynuował pracę w zespole Carpe Diem, w którym działa do dziś.

Szymon Wydra jest mężem i ojcem. Jego córka jest już nastolatką

Poza muzyczną działalnością, Wydra lwią część wolnego czasu poświęca rodzinie. Muzyk jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. W 2020 roku na kanapie programu "Dzień dobry TVN" opowiedział o przygotowaniach córki Simony do egzaminu ósmoklasisty. Z opisu ojca wyłania się obraz rozważnej i pracowitej dziewczynki.

Mam elokwentną córkę, ponieważ jakiś czas temu podeszła do mnie i mówi: 'tato, przepraszam cię bardzo, ale teraz muszę się wziąć za książki, bo mam egzaminy bardzo ważne'. Jeśli dobrze pamiętam, to się stało wczoraj. Tych egzaminów nie da się nie zdać, tylko po prostu warto pod kątem wymarzonej, nowej szkoły zdobyć jak najwięcej punktów.

Wydra wraz z żoną wychowuje również syna Ryszarda. Chłopiec przyszedł na świat w styczniu 2016 roku, więc niedawno skończył sześć lat. Wokalista grupy Carpe Diem pokazał rodzinę przy okazji udziału w turnieju "Bieg po Nowe Życie".

Szymon Wydra już nie nosi długich włosów

Przemianie na przestrzeni lat uległ również wizerunek artysty. Mężczyzna pożegnał się z bujnymi, długimi lokami i od kilku lat z dumą nosi na głowie posiwiałego irokeza. O rockowej duszy przypominają jednak T-shirty z nazwami zespołów, które muzyk często zakłada. Po więcej nowych zdjęć Szymona Wydry zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu.

