Królowa Letizia pojawiła się 4 lutego 2022 roku na 11. edycji forum przeciwko chorobom nowotworowym, które zorganizowane zostało z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Madrycie. To, co szczególnie nas zaskoczyło podczas tego wydarzenia, to nieudana stylizacja żony hiszpańskiego króla Filipa VI Burbona.

Królowa Hiszpanii zaliczyła modową wtopę! Jej strój okazał się nietrafiony

Zdania na temat tego, że królowa Letizia jest jedną z najlepiej ubranych kobiet w rodzinie królewskiej, nie zmienimy. Niestety, ostatnia stylizacja jest ewidentną skazą na jej eleganckim i perfekcyjnie wypracowanym wizerunku.

Kólowa Letizia East News

Hiszpańska ikona stylu tym razem zaprezentowała się mało aktualnym, jeżeli chodzi o najnowsze trendy, żakiecie. Nie pomogły nieudolnie dobrane pod kolor okrycia wierzchniego dodatki, które sprawiły, że monarchini wyglądała jak ciocia z Ameryki. Zabrakło klasy i lepszego doboru akcesoriów. Fakt, że jest to nieudana stylizacja, pogłębiła sukienka za kolano o nieciekawym i mało oryginalnym kroju, która skróciła smukłą sylwetkę kobiety. Nic tu do siebie nie pasuje, mimo że za tego typu żakiet od Caroliny Herrery trzeba słono zapłacić. Luksusowo nie zawsze znaczy stylowo.

Połączenie kolorystyczne również na minus - zbyt typowe i konwencjonalne. Wystarczyłoby nieco skrócić długość sukienki, zachowując przy tym oczywiście wszystkie zasady królewskiego dress code'u. Później zamienić czerwoną marynarkę na na przykład białą, o prostym i eleganckim kroju, a całość uzupełnić dodatkami w innym kolorze, chociażby w najmodniejszym tego sezonu czekoladowym odcieniu. Skórzany pasek i pikowana w stylu Bottegi kopertówka byłyby idealnym dopełnieniem całego "looku".

Co myślicie o najnowszej stylizacji królowej Letizi? Przypadła wam do gustu?