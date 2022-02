Więcej informacji na temat rodziny królewskiej znajdziecie w tekstach na stronie głównej Gazeta.pl.

Królowa Elżbieta II jest najdłużej panującym władcą na świecie. 95-latka wstąpiła na tron 6 lutego 1952 roku. Mimo dojrzałego wieku monarchini wciąż jest w bardzo dobrej formie i pełni wszystkie królewskie obowiązki. Obchody 70. jubileuszu objęcia przez nią tronu mają odbyć się w czerwcu, ale na profilu na Instagramie brytyjskiej rodziny królewskiej pojawiło się zdjęcie władczyni. Brytyjskie media zauważyły jednak pewien detal w wyglądzie, który je zaniepokoił.

Brytyjskie media martwią się o stan zdrowia królowej Elżbiety II

Brytyjczycy bacznie obserwują życie członków rodziny królewskiej. Tym razem prasa skomentowała zdjęcie, które zostało dodane na oficjalny profilu royalsów.

W tym roku królowa będzie obchodzić platynowy jubileusz, upamiętniając 70 lat jako monarcha. Aby rozpocząć obchody, Jej Wysokość obejrzała kartki, listy i rysunki wysłane do niej przez dzieci i innych członków społeczeństwa z tej okazji oraz poprzednich jubileuszy.

Został także opublikowany "Przepis na idealną królową" dziewięcioletniego Chrissa, który wprawił monarchinię w świetny nastrój:

500 ml królewskiej krwi, szczypta klejnotów i wytwornych sukni oraz szczypta lojalności - napisał kreatywny chłopiec.

Stylizacja, którą wybrała monarchini na wyjątkową okoliczność, składała się z eleganckiej, niebieskiej sukienki, białych pereł oraz wytwornych broszek. To jednak detal w postaci złotego zegarka najbardziej zaniepokoił brytyjskie media. Elżbieta II miała bardzo luźną bransoletę, co może wskazywać na to, że ostatnio sporo schudła:

Podczas gdy królowa wygląda, jakby była we wspaniałej formie, na najnowszych zdjęciach wydaje się, że w ostatnich miesiącach straciła na wadze. Zegarek Jej Królewskiej Mości zdaje się luźniejszy na jej nadgarstku niż na zdjęciach zrobionych niecały rok temu — wyznał Express.co.uk.

Też zauważyliście, że królowa straciła na wadze?

