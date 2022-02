Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Elżbieta II 7 lutego 1952 roku wstąpiła na tron, a w tym roku obchodzi swój platynowy jubileusz panowania. Jaki jest sekret długowieczności prawie 96-letniej monarchini? Jest na ten temat wiele teorii, również tych dość dziwnych. Niektórzy bowiem zakładają, że najdłużej władająca królowa na świecie jest tak naprawdę... nieśmiertelna. Taki stan ma zawdzięczać piciu krwi dzieci i jedzeniu ludzkiego mięsa. O czym jeszcze plotkują jej poddani? Oto najdziwniejsze teorie spiskowe na temat Elżbiety II.

Zobacz wideo Królowa Elżbieta pokroiła tort mieczem

Najdziwniejsze teorie spiskowe na temat Elżbiety II: królowa jest kanibalem

Jedną z najpopularniejszych teorii spiskowych o Elżbiecie II jest ta dotycząca jej długowieczności. W 2012 roku historyk Hubert Humdinger stwierdził odważnie, że królowa jest kanibalem.

Musi jeść ludzkie ciało - powiedział.

Portal Dear Dirty America niedługo potem "potwierdził" te rewelacje podczas rozmowy z anonimowym informatorem z kręgów rodziny królewskiej.

Planował wykoleić pociąg z królową. Inni do niej strzelali. Kto planował zabić Elżbietę II?

Magazyn "The Richest" poszedł jeszcze o krok dalej i na swoich łamach opublikował teorię dotyczącą nieśmiertelności Elżbiety II. Jak mogliśmy przeczytać, niektórzy twierdzą, że królowa pije i wykorzystuje krew małych dzieci podczas czarnych mszy, w których składa hołd szatanowi. Spiskowcy twierdzą, że mają na to niezbite dowody, a do porwań maluchów miało dojść między innymi podczas wizyty królewskiej pary w Kandzie. Wówczas podobno ze wszystkich miejsc, do których przyjechała monarchini, znikały dzieci.

Najdziwniejsze teorie spiskowe na temat Elżbiety II: królowa tak naprawdę od dawna nie żyje

Teoria o tym, że Elżbieta II nie żyje, pojawia się przynajmniej raz do roku. Według tych doniesień Pałac Buckingham ma ukrywać fakt zgonu królowej, a podczas oficjalnych przemówień widzimy tak naprawdę tylko jej animację. Użytkownicy portali Twitter i Reddit wprost prześcigają się w liczeniu tego, ile razy na ekranie miała się pojawić sztuczna Elżbieta II. Ostatnio taka teoria była szczególnie popularna w czasie świąt Bożego Narodzenia, gdy monarchini wygłaszała swoje coroczne przemówienie. Internauci stwierdzili wówczas, że mają do czynienia z tzw. deepfake'em, czyli iluzją, obrazem stworzonym za pomocą sztucznej inteligencji. Zdaniem wyznawców tej teorii, Elżbieta II zmarła już podczas ubiegłorocznych wakacji, a wszystkie zdjęcia i nagrania z królową, które ukazały się od tamtej pory, są sfabrykowane.

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II Royal.uk

Najdziwniejsze teorie spiskowe na temat Elżbiety II: królowa nie ma prawa do tronu

Grupa konspiracyjna o nazwie QAnon twierdzi, że Elżbieta II tak naprawdę nie ma prawa do noszenia korony, a prawowitym władcą Wielkiej Brytanii jest Joseph Gregory Hallett, który przez członków stowarzyszenia jest nazywany nawet królem Janem III. Samozwańczy monarcha opublikował 34-stronicowy dokument, w którym stwierdził, że mamy do czynienia z "królewskim kłamstwem" i "bezprawną koncepcją Jerzego V". Według niego każdy brytyjski monarcha od 1840 roku tak naprawdę nie ma prawa do tronu. Joseph Gregory Hallett uważa, że jest to ściśle powiązane z rodziną Rothschildów, która lata temu "wykupiła prawa do rozmnażania się rodziny królewskiej" w ramach spłaty pożyczek, jakie Wielka Brytania miała zaciągnąć podczas wojen napoleońskich.

Królowa Elżbieta II ma tajne kody. Jak wyraża irytację? A jak, żeby kogoś od niej zabrać?

Najdziwniejsze teorie spiskowe na temat Elżbiety II: królowa jest jaszczurem z kosmosu

Najczęściej powtarzaną teorią spiskową o Elżbiecie II jest jednak ta głosząca, że jest ona jaszczurem z kosmosu. Twórcą tej tezy jest David Icke, który zdążył już wydać szereg książek na ten temat. Mężczyzna uważa, że brytyjska rodzina królewska należy do grona reptilian i jest zmiennokształtna. Chociaż cała teoria wydaje się mocno absurdalna, wierzy w nią sporo osób. Co więcej, królowa miała pokazać "prawdziwą twarz" w czasie obchodów 90. urodzin. Imprezę relacjonowało wówczas BBC i w trakcie telewizyjnej emisji Elżbieta II miała na chwilę zmienić swoją formę cielesną i ukazać się widzom w formie jaszczura. Całość trwała jedynie trzy sekundy, ale to wystarczyło, by Twittera zalała fala komentarzy. Internauci chętnie udostępniali hasztag #ReptillianQueen, a niektórzy wprost pisali o tym, że podczas transmisji widzieli u królowej "czarne niczym u węża oczy" oraz "zielone gadzie szpony".

Jakby tego było mało, są też osoby, które twierdzą, że widziały całkowitą "jaszczurzą postać" monarchini. Jednym z tych, którzy mieli doświadczyć takiej sytuacji, był podobno sam Władimir Putin. Przywódca Rosji i Elżbieta II spotkali się podczas obchodów 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Wówczas na prezydenta wylała się fala negatywnych komentarzy po tym, jak nie pomógł królowej wejść po schodach i wyraźnie trzymał dystans. Była to podobno reakcja na to, co miał zobaczyć chwilę wcześniej. Spiskowcy twierdzą, że był on świadkiem przemiany monarchini. Twarz Elżbiety II miała nagle zrobić się długa i posępna, a jej skóra szarozielona. W ten sposób miała wysyłać ostrzeżenie w stronę Putina.

Jej ręce przekształciły się w ręce gada w czasie, gdy tamci pomogli jej wejść po schodach. Gdy uśmiechnęła się, jej zęby zmieniły się w ostre błyszczące kły - miał rzekomo mówić po spotkaniu prezydent Rosji.

Królowa Elżbieta II Steve Parsons / AP / AP

Warto podkreślić, że żadna z powyższych teorii nie ma potwierdzenia naukowego, a większość tych historii najprawdopodobniej została wyssana z palca. Wierzycie w takie nieprawdopodobne doniesienia?

Sprawdź sekret długowieczności Elżbiety II