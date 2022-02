Więcej informacji na temat gwiazd muzyki znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Finał konkursu Eurowizji odbędzie się dopiero w maju. Niebawem jednak, w polskich eliminacjach, zostanie wyłoniony artysta, który wystąpi w Turynie. Według internautów największe szanse mają: Daria, Kuba Szmajkowski oraz Krystian Ochman. Do tej pory największym eurowizyjnym osiągnięciem Polski było drugie miejsce Edyty Górniak. Miało to jednak miejsce prawie 30 lat temu. Fani podejrzewają, że zła passa naszego kraju w końcu może zostać przerwana. Wszystko za sprawą zwycięzcy 11. edycji programu "The Voice of Poland", którego teledysk spotkał się ostatnio z zachwytem ze strony zagranicznych internautów.

Eurowizja 2022. Zagraniczni fani zachwyceni piosenką Krystiana Ochmana

W miniony czwartek premierę miał teledysk do utworu "River", autorstwa Krystiana Ochmana. Jeśli artysta wygra eliminacje, właśnie z tą piosenką wystąpi na eurowizyjnej scenie. Kawałek zdobył nie tylko uznanie polskich fanów. W zachwyt wpadli także zagraniczni internauci. To bardzo dobre wieści dla Polski, głosy zagranicznych fanów są bowiem najistotniejsze w konkursie Eurowizji. Reprezentant, który porwie międzynarodową publiczność najmocniej, ma duże szanse na zwycięstwo.

Absolutne arcydzieło. Na żywo będzie jeszcze lepiej. Polsko, wiesz co robić 19 lutego.

Materiał na zwycięzcę. Polacy, macie szansę na najlepszy wynik od lat.

Jeżeli mu się uda, to Polska pierwszy raz ma szanse na wygraną - entuzjazmowali się zagraniczni fani.

Wśród komentujących znaleźli się również malkontenci. Negatywne komentarze dotyczyły m.in. tego, że piosenka w całości zaśpiewana jest po angielsku. Niektórzy internauci uznali też, że refren jest zbyt nudny. Znaleźli się też tacy, którzy zarzucili piosence wtórność.

Refren jest trochę nudny, szkoda.

Zobaczymy, jak będzie na żywo, ale mogło być lepiej. Przypomina utwór Szwajcarii sprzed kilku lat.

Miałem nadzieję, że zaśpiewasz po polsku, ale może teraz więcej osób odkryje Twoje piosenki w języku polskim - narzekali niektórzy komentujący.

Myślicie, że Krystian Ochman ma faktyczne szanse na zwycięstwo w konkursie Eurowizji?