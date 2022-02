Internauci gorzko reagują na film o Annie Przybylskiej. "Obsesyjnie broniła prywatności"

Więcej na temat filmów biograficznych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jarosław Bieniuk opublikował zapowiedź długo wyczekiwanego przez fanów filmu biograficznego, poruszającego temat życia i śmierci Anny Przybylskiej. Teaser spotkał się z mieszanymi reakcjami. Mimo że na profilu piłkarza w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy i słów wsparcia, to grupy na Facebooku opisujące medialne życie gwiazd nie pozostawiły na produkcji suchej nitki.

