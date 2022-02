Więcej doniesień z życia osób ze świata filmu przeczytasz na Gazeta.pl.

W nocy z 22 na 23 stycznia w Domu Artystów Scen Polskich w Skolimowie zmarła Barbara Krafftówna. Jako że byli mężowie aktorki i jedyny syn odeszli przed nią, dotychczas nie było wiadomo, kto zajmie się jej majątkiem. "Super Express" dotarł do informacji.

Straciła dwóch mężów i syna. "Pozostaje blizna: dotkliwa, wyraźna, własna"

Barbara Krafftówna ma mieszkanie. Kto się nim zajmie?

Barbara Krafftówna miała dwóch mężów. Pierwszy, Michał Gazda, w 1969 roku stracił przytomność w trakcie jazdy samochodem. Miał zawał serca. W latach 80. aktorka wyjechała do Stanów, gdzie poznała Arnolda Seidnera. Wyszła za niego, jednak już pół roku po ślubie mężczyzna zmarł na chorobę serca. Potem Krafftówna już się formalnie z nikim nie związała. Z pierwszego małżeństwa miała syna, Piotra. Mężczyzna odszedł w 2009 roku.

Po śmierci aktorki pojawiły się więc pytania, kto odziedziczy jej majątek. Jak donosi "Super Express", to przede wszystkim 100-metrowe mieszkanie w centrum Warszawy, warte około dwa miliony złotych. Krafftówna je kochała i żyła w nim od wielu lat. Teraz lokum ma trafić pod opiekę wnuka aktorki, Michała. 36-letni dziś mężczyzna mieszka od dziecka w Kanadzie. Sporadycznie przyjeżdżał jednak do Polski, dlatego dzięki babci miał okazję nauczyć się ojczystego języka. To właśnie na niego artystka zapisała cały swój majątek.

Teresa Lipowska gorzko oceniła pokolenie nowych aktorek

Pogrzeb Barbary Krafftówny

W piątek odbędzie się ostatnie pożegnanie Barbary Krafftówny. O 12 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie rozpocznie się msza święta, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, gdzie artystka zostanie pochowana w Alei Zasłużonych.

