Po rozwodzie i sukcesie "Dziewczyn z Dubaju" Doda dostała drugie życie. Ku uciesze fanów, artystka stała się bardziej aktywna w mediach społecznościowych, a niedawno zaskoczyła ich nie lada perełką. W lutym artystka kończy 38 lat, a na Instagramie przypomniała, jak wygląda, gdy jej kariera dopiero nabierała tempa.

Doda zestawiła aktualne zdjęcie i sprzed prawie 20 lat

W 2002 roku ukazał się debiutancki album grupy Virgin, w którym pierwsze skrzypce grała Doda. Promowały go single "To ty" i "Mam tylko ciebie". Po wydaniu płyty zespół dostał nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk w kategorii Nowa twarz fonografii. W tym samym czasie Doda wzięła udział w "Barze", który był emitowany na antenie Polsatu. Wówczas cała Polska miała szansę dowiedzieć się, jak wygląda Dorota Rabczewska. Artystka plony swoich poczynań zbierała w roku 2003 i przez kolejne lata.

Na Instagramie Doda opublikowała archiwalne zdjęcie, które pochodzi właśnie z tamtego okresu. Artystka wyróżniała się wówczas opalenizną, mocnym makijażem i włosami w kolorze platynowego blondu. Kadr zestawiła ze zdjęciem wykonanym na potrzeby filmu "Dziewczyny w Dubaju", którego była producentem kreatywnym, ale też zagrała epizodyczną rolę.

Czas leci kochani. Tylko do walentynek film "Dziewczyny z Dubaju" będzie w kinach, wiec to już ostatni moment, żeby zobaczyć mój film na wielkim ekranie.

Na obu kadrach artystka pali papierosa. Wyjaśniła jednak, że już dawno rzuciła nałóg.

Nie paliłam od dekady i to się nie zmieni, bo nie znoszę fajek. Rzuciłam papierosy ponad 10 lat temu, w filmie był fake. Mój przyszły mąż również nie pali (a jak tego nie wie, to się dowie) - zażartowała.

Na zdjęcia Dody masowo zareagowali fani.

O matko, Dorota, jaka ty byłaś wtedy zjarana.

Uwierz mi, że na tamten moment myślałam, że jestem jeszcze blada - odpowiedziała artystka.

Kiedyś królowa hebanu, pazurów, które wyrwą ci serce i spojrzenia wypalającego mózgi.

Pamiętacie taką Dodę?