Księżna Kate i książę William doczekali się trójki dzieci. Choć mają gromadkę pociech, w mediach regularnie pojawiają się doniesienia, że Kate jest rzekomo w czwartej ciąży. Za każdym razem jednak okazuje się, że to jedynie plotki. Czyżby jednak faktycznie miała w planach kolejne dziecko?

Księżna Kate pozuje z małym dzieckiem na rękach

Księżna Kate i książę William wychowują dwóch synów - George'a i Louisa, i córkę - Charlotte. Para stara się, by ich dzieci, w miarę możliwości miały "normalne" dzieciństwo i nie odczuwały zbytnio, że dorastają w królewskiej rodzinie.

Książęca para czasem zdradza nieco na temat swoich pociech. Okazuje się, że i Kate z Williamem nie zawsze mają łatwo z dziećmi, a synowie i córka czasem przysparzają im kłopotów. Najwidoczniej księżna Kate jest gotowa na nowe wyzwania. Choć plotki o ciąży okazują się nieprawdziwe, to są jeszcze doniesienia, że żona Williama chciałaby mieć dziecko. Na wideo z jednego z ostatnich wyjść pary widać, że księżna, która trzyma na rękach dziecko, czuje się szczęśliwa - uśmiecha się do malucha, zagaduje do niego. Książę William także był w dobrym humorze. Nawet postanowił zażartować.

Nie dawajcie mojej żonie więcej takich pomysłów - powiedział z uśmiechem.

Księżna Kate sugerowała już parę razy, że byłaby skłonna powiększyć rodzinę, ale William nie jest do tego przekonany. Jak widać, nadal woli nie dostarczać żonie pokus ;)

