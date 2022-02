Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od roku 2012 roku. Artysta może liczyć na wsparcie żony, która jakiś czas temu poinformowała, że jego najnowszy album "Oldschool" zdobył platynowy status. Duża zasługa w tym również córki byłego prezydenta kraju. Jak się okazuje, mąż Kwaśniewskiej odpowiadał za melodię, a słowa napisał nie kto inny, jak sama Aleksandra. W sieci ukazał się teledysk do piosenki "Wall Of Kindness". Internauci zgodnie przyznali, że Ola i Kuba, łącząc siły zaprezentowali światowy poziom. Do komplementów dołączyła się Kayah, która nie ukrywała, że utwór ją zachwycił.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Pamiętacie Kubę z "Idola"? Został... posłem. Sprawdziliśmy, co słychać u innych uczestników pierwszej edycji

Zobacz wideo Aleksandra Kwaśniewska o nieposiadaniu dzieci: Szanujmy nawzajem swoje wybory

Kayah oceniła piosenkę Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. Artystka jest zachwycona utworem

Aleksandra Kwaśniewska promuje na Instagramie najnowszy utwór Kuby Badacha pt. "Wall Of Kindness", przy którym również miała okazję współpracować. W opisie przyznała, że jej mąż odpowiadał za melodię, podczas gdy ona sama jest autorką słów. W opisie zachęcała fanów do obejrzenia teledysku.

Cieszę się okrutnie, że jedna z naszych ulubionych wspólnych pieśni (ma się rozumieć, Kuba robił w nutach, ja w słowach, tym razem zagranicznych) doczekała się klipu i to takiego. Dzięki chłopaki Maciej Badach i Tomek Pulsakowski. Bierzcie i patrzcie na to wszyscy - napisała.

Internauci w komentarzach zasypali małżeński duet komplementami.

Niesamowity duet małżeński. Światowa pozycja muzyczna.

Ten tekst i muzyka sprawiają, że mam gęsią skórkę i łzy w oczach.

To niemożliwe, że teledysk o podróży kosmicznej z efektami specjalnymi nakręcony w Polsce wygląda TAK DOBRZE! Jakim cudem to nie jest tanie i tandetne? - czytamy.

Utwór oceniła również Kayah, która opublikowała teledysk na swoim profilu na Facebooku.

Jak zawsze klasa i przekaz. Gratulacje. Olusiu, to chyba twój tekst, wzruszający - czytamy.

Na reakcję Oli nie trzeba było długo czekać.

Z twoich ust to prawdziwy zaszczyt - odpowiedziała Kwaśniewska.

Kayah oceniła piosenkę Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha. Artystka jest zachwycona utworem Fot. Instagram/ aleksandraleksandrowna

Teledysk możecie obejrzeć poniżej.

Księżna Kate wzięła niemowlę na ręce. Reakcja Williama? Potwierdza plotki!

Jak wam się podoba?