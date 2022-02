Bądź na bieżąco. Więcej o skandalach gwiazd show-biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jennifer Aydin to uczestniczka bijącego rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych reality-show "The Real Housewives of New Jersey". Występuje w nim razem z mężem doktorem Billem Aydinem i ich piątką dzieci.

1 lutego miała miejsce premiera 12 sezonu programu opowiadającego codzienne perypetie bogatych rodzin z New Jersey. W najnowszym odcinku jednym z głównych tematów był romans męża Jennifer Aydin. Na jaw wyszło, że 10 lat temu Bill Aydin zdradził żonę, kiedy ta była w ciąży z ich czwartym dzieckiem. Najgorsze, jest to, że dowiedziała się o tym córka pary i to przez TikToka!

Córka gwiazdy "The Real Housewives of New Jersey" odkryła romans ojca przez aplikacje

Dziewięciolatka przeżyła szok, kiedy na TikToku, platformie służącej rozrywce, odkryła, że jej ojciec ma romans. Filmik, który został opublikowany, przedstawiał klipy z najnowszego sezonu mówiące o zdradzie. Dziewczynka nie mogła w to uwierzyć, w komentarzach pisała, że to wszystko nie prawda.

To jest moja mama i tata i to nie jest prawda!

Matka, znając prawdę, kazała córce usunąć komentarz i postanowiła z opanowaniem na twarzy wyjaśnić całą sprawę.

Słuchaj, tata zrobił złą rzecz. Ale to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. I kiedy kochamy ludzi, wybaczamy im, kiedy popełniają błędy. I ja mu wybaczyłam i nic mi nie jest.

Gwiazda dodała, że córka przyjęła to dobrze i nie była zdenerwowana. Powiedziała również, że ona i jej mąż opowiedzieli swoim dzieciom wszystko, co się wydarzyło.

Dziś Jennifer i Bill mają się dobrze. Żona już 10 lat temu wybaczyła mężowi zdradę. Aydin zdradziła jednak, że jego romans, będący głównym punktem fabuły w nowym sezonie programu, był dla niej "czystą agonią".