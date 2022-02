Więcej na temat inflacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Katarzyna Bosacka uchodzi za specjalistkę do spraw żywienia. W swoim programie na TVN Style, "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" obaliła wiele mitów związanych z branżą spożywczą. Edukuje, na co zwracać uwagę w sklepie i jakie produkty wybierać, by były najwyższej jakości. W najnowszym wywiadzie podzieliła się swoimi patentami na to, jak robić zakupy podczas szalejącej inflacji - tak, by móc zdrowo jeść, a przy tym nie uszczuplić portfela. Dziennikarka ma proste sposoby.

Katarzyna Bosacka radzi, co kupować, by nie zbankrutować podczas inflacji

Katarzyna Bosacka od jakiegoś czasu na Instagramie publikuje zdjęcia wysyłane od przerażonych fanów, którzy podczas codziennych zakupów dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat zerowego VAT-u na żywność. Nie trudno zauważyć, że ceny wielu produktów poszybowały do góry, a zamiast tanieć, stale rosną. Na profilu dziennikarki pojawiło się zdjęcie przedstawiające cenę za butelkę oleju, która w jednym z osiedlowych sklepów wynosi 19 złotych. Masło jest niewiele tańsze, za kostkę trzeba liczyć aż 17 złotych.

Jakie są wasze spostrzeżenia dotyczące zakupów po obniżce VAT? Dostałam wiele wiadomości od was, w których piszecie, że ceny po obniżce są takie same jak przed, a nawet wyższe. Za zgodą pani Kasi i Karoliny umieszczam wiadomości, które do mnie wysłały z ich obserwacjami. Dajcie znać, jak wyglądają ceny waszych zakupów, wydajecie mniej? - dopytywała się dziennikarka.

Katarzyna Bosacka przy okazji wizyty w studio "Dzień dobry TVN" zdradziła, w jaki sposób robić zakupy, by nie zwariować, a co ważniejsze, nie zbankrutować. Ma prostą radę:

Po pierwsze, jeść prościej. Więcej kaszy, mniej wydumanych składników typu jagody goji. Po drugie, kupować z głową. Sprawdzać za każdym razem wagę produktu, np. masła, bo kostki są znikające - są takie, które ważą 250 gramów, a inne już tylko 170 gram - zauważa.

Przy okazji dziennikarka podkreśliła, by robiąc zakupy uważać na wszystkie pułapki marketingowe. Przyznała, że bardzo często tańsze produkty nie oznaczają gorszej jakości (zawsze sprawdzajmy składy), a mogą kosztować kilka razy mniej, niż produkt mocno promowany.

Kupujmy na promocjach, jeśli możemy coś zamrozić, np. masło się świetnie mrozi - dodała.

A wy jak oszczędzacie robiąc zakupy spożywcze?