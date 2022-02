Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Catherina Zeta-Jones i Michael Douglas od ponad 20 lat są w związku. Trzeba przyznać, że to długi staż jak na osoby związane z show-biznesem. Często celebryci i gwiazdy rozstają się bardzo szybko. Catherinie i Michaelowi jednak udaje się zachować szczęśliwy związek, choć nie zawsze tak było. Na szczęście udało im się przezwyciężyć kryzysy. Owocami miłości tej pary są ich dzieci - syn Dylan i córka Carys. Dylan chętnie udziela się w sieci.

Zobacz wideo Dzieci aktorów, które poszły w ślady znanych rodziców

"Cudowne lata". Serialowy Kevin jest fanem Adele, a "Winnie" matematyczką

Syn Michaela Douglasa ma 21 lat. Do kogo podobny jest Dylan?

Dylan chętnie publikuje zdjęcia, na których pokazuje swoje codzienne życie. Wygląda na to, że jego pasją jest muzyka, ale też lubi sport i podróże. Często na jego profilu pojawiają się fotografie z wyjazdów. 21-latek chętnie zamieszcza też zdjęcia z siostrą - wygląda na to, że mają ze sobą świetny kontakt. Jak na dziecko znanych rodziców przystało, nie brakuje także fotek z ojcem i matką.

ZOBACZ TEŻ: Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas świętują 20. rocznicę ślubu. W pewnym momencie o mało się nie rozwiedli. Wszystko przez jego słowa

W ostatnim poście dodał serię zdjęć z Dominikany. Nie tylko pokazał widoki, ale też zdjęcie z ojcem i siostrą. Interesująca jest ostatnia fotografia, która nie pasuje do zestawu zdjęć z wakacji. To fotka z dzieciństwa Dylana. Być może w przeszłości też zostało wykonane na jakimś rodzinnym wypadzie? Do kogo według was podobny jest Dylan? Do Michaela Douglasa czy Catheriny Zeta-Jones? Zdjęcia syna gwiazdorskiej pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Catherine Zeta-Jones zrobiła zdjęcie córce. W tej jasnej sukience przypomina sławną mamę