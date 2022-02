Więcej na temat najnowszego filmu Patryka Vegi znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Małgorzata Rozenek z powodzeniem łączy karierę z życiem prywatnym. Celebrytka cały czas podejmuje się nowych wyzwań i nie zwalnia tempa. Okazuje się, że "Perfekcyjna" dokładnie wie, jaka aktorka miałaby ją zagrać, gdyby powstał film biograficzny na jej temat. Co ciekawe, to nie Victorię Beckham widzi w tej roli. Pamiętacie, jak w "Azja Express" przedstawiła siebie i Radosława, jako "polskich Beckhamów"? Do roli wybrała jeszcze większą gwiazdę!

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wszystkie wpadki Małgorzaty Rozenek. Gwiazda nie jest mistrzem Photoshopa. Mimo to ma swoje hasło: Kto bogatemu zabroni?

Zobacz wideo Zofia Zborowska ocenia talent aktorski Rozenek. „Jej pierwszy dzień zdjęciowy to sceny erotyczne"

Małgorzata Rozenek doskonale wie, jaka aktorka powinna ją zagrać. Wybrała największą gwiazdę

Życie Małgorzaty Rozenek intryguje jej fanów. Celebrytka wiedzie prym wśród najpopularniejszych profilów społecznościowych na Instagramie. W przeszłości dostała również własny program reality show "Iron Majdan", w którym musiała wielokrotnie wychodzić z strefy komfortu. Gwiazda przy okazji rozmowy z Jastrząb Post została zapytana o to, czy chciałaby, by powstał na jej temat film biograficzny. Rozenek nie ukrywała, że zaskoczyło ją to pytanie, ale skromne przyznała, że jej życie to gotowy materiał na film.

O boże, jeszcze się nie zastanawiałam nad tym. Myślę, że na pewno byłoby o czym robić film - przyznała Małgorzata.

Mimo że "Perfekcyjna" nie zastanawiała się nad szczegółami produkcji na swój temat, to bez problemu podała imię gwiazdy, która według niej najlepiej wypadłaby, wcielając się w nią samą. Okazuje się, że Rozenek w tej roli widziałaby Jennifer Aniston, z czasów największej popularności gdy występowała w kultowym serialu "Friends".

Jennifer Aniston z czasów "Friends" - szybko odparła.

Najgorsze filmy Patryka Vegi. Wybór nie był prosty.

Małgorzata nie zadowala się półśrodkami. Z pewnością przy takiej obsadzie koszty produkcji byłyby zatrważające. Zgadzacie się z jej typem?