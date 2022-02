Więcej informacji na temat Eurowizji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Początkowo Telewizja Polska planowała wybrać reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji drogą wewnętrznych ustaleń. Decyzja nie spodobała się widzom, dlatego stacja postanowiła przeprowadzić standardowe preselekcje. 10 piosenek powalczy o wyjazd do Turynu. Jedną z nich jest utwór "River" Krystiana Ochmana. Artysta właśnie opublikował ten kawałek w sieci. Jak przyjęli go internauci?

Krystian Ochman publikuje utwór, z którym zawalczy o Eurowizję

66. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w połowie maja. Polskie eliminacje rozegrają się 19 lutego. Zwycięzca zostanie wyłoniony w głosowaniu jury i widzów. Jedną z faworytek wyjazdu do Włoch jest Daria Marcinkowska, której utwór "Paranoia" jest hitem na platformach streamingowych. Krystian Ochman poinformował w środę na Instagramie, że równo o północy udostępni "River" w serwisach muzycznych. Już kilkanaście minut po premierze, pod postem pojawiła się masa pozytywnych komentarzy. Słuchacze zakochali się w tej melancholijnej piosence.

Genialna piosenka. Wysłuchana już kilkakrotnie, mam nadzieję, że uda Ci się wygrać eliminacje.

Przepiękne wykonanie tej ballady. Rozrywa duszę. Jak Ty to robisz? Tylko Ty potrafisz tak zaśpiewać.

Zapętlam na Spotify. Piękny track, pięknie zaśpiewany i świetnie wyprodukowany. Gratuluję, Krystian.

Utwór wbija w fotel. W tych trzech minutach jest tyle smaczków, że można słuchać wiąż od nowa i odkrywać nowe rzeczy. Uczta dla zmysłów.

Internauci są zachwyceni utworem. Wygląda na to, że Krystian Ochman stał się jednym z faworytów preselekcji. 22-latek urodził się w Stanach Zjednoczonych. Dziadek piosenkarza to światowej sławy śpiewak operowy i to on nakłonił wnuka do muzycznej kariery. Krystian jest zwycięzcą 11. edycji programu "The Voice of Poland".

