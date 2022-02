Bądź na bieżąco. Więcej o aferach polskiego rządu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Do Internetu przeciekły maile szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Ich autorem jest Mariusz Chłopik, nieformalny doradca premiera Mateusza Morawieckiego. Treść wiadomości odnosi się do pomysłu, jaki narodził się w ekipie rządzącej. Chodzi o szukanie polskich celebrytów, którzy mieliby wypowiadać się negatywnie o środowisku LGBT. Do maila załączono artykuł z "Super Expressu", w którym Zofia Klepacka, znana ze swoich homofobicznych poglądów, wypowiadała się negatywnie o LGBT. To nie pierwszy raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Od czerwca zeszłego roku podobne sytuacje mają miejsce.

Internet obiegła informacja o planach rządu na szukanie gwiazd, którzy będą negować LGBT

E-mail, o którym głośno w internecie, dotyczy planu Mariusza Chłopika, nieformalnego doradcy premiera, aby zwerbować, jak największą liczbę celebrytów, którzy nie popierają społeczności LGBT. Jak pisze w wiadomości, na liście jest już Klepacka oraz Zbigniew Boniek. Warto dodać, że odbiorcą maila był m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Wydaje mi się, że powinniśmy poszukać więcej osób, które ze świata celebrytów będą krytykować LGBT, na razie udało nam się ze Zbigniewem Bońkiem i jutro Zosia Klepacka. Szukam dalej takich osób.

Głos zabrali sami zainteresowani, Zofia Klepacka i Zbigniew Boniek. Zaprzeczają oni, aby mieli z tym coś wspólnego.

To manipulacje! Nikt się ze mną nie spotykał, nie zlecał pisania czegokolwiek ani udzielania wywiadów. Po prostu zadzwonił do mnie w tamtym czasie "Super Express" i zapytał, czy nie chciałabym porozmawiać. Moi najbliżsi wiedzą, że mówię wprost o tym, co myślę. Wyrzucam to, co leży mi na sercu - stwierdziła Klepacka.

Zbigniew Boniek dodał na Twitterze:

Manipulacje Mariusza Chłopika mnie nie interesują... - napisał były prezes PZPN.

Kinga Rusin oburzona całą aferą. Obrywa się Klepackiej i partii

Dziennikarka, która znana jest ze swoich liberalnych poglądów, zabrała głos w sprawie. Przypominamy, że trzy lata temu pokłóciła się z Klepacką przed lokalem wyborczym. Dotyczyło to szerzenia homofobicznych treści przez mistrzynię olimpijską. Tym razem Rusin opublikowała na InstaStories wpis, w którym odnosi się do Klepackiej i PiS.

Kinga Rusin pokazała, ile wpłaciła na WOŚP. DUŻO. Uderza w rząd

Powtarzam to, co powiedziałam blisko trzy lata temu do Klepackiej: WSTYD jest mieć takie jak ona homofobiczne poglądy i wstyd jest je głosić, szczególnie kiedy podpisało się Kartę Olimpijską. Ale dziś dodam do tego: HAŃBA! Hańba PiS-owi za cyniczne planowanie i organizowanie nagonki na ludzi o odmiennej orientacji, żeby podzielić Polaków i zdobyć punkty wyborcze.

A wy co o tym myślicie?