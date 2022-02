Więcej artykułów na temat domów gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Maryla Rodowicz chętnie udziela się w mediach społecznościowych, udostępniając na nich relacje z życia prywatnego. Tym razem, postanowiliśmy się przyjrzeć fotografiom, na których zostały uwiecznione wnętrza jej 100-letniej willi. Trzeba przyznać, że w niektórych pomieszczeniach jest naprawdę luksusowo!

Zobacz wideo Telewizja nie była na to przygotowana, ale Maryla już tak. Film biograficzny o gwieździe rozbił bank!

Jak mieszka Kożuchowska? W salonie szarości, ale to ściana w łazience robi wrażenie

Tak mieszka królowa polskiej piosenki. Jest królewsko

Maryla Rodowicz spędza w kuchni sporo czasu, ponieważ kocha gotować i karmić bliskich przygotowanymi przez siebie potrawami. To, co szczególnie zwróciło naszą uwagę, to piękne, wręcz antyczne wnętrze. Widać na fotografii, że gwiazda ma słabość do jasnych przestrzeni. Pomalowane na kremowo drewniane szafki, duży zlew i złoty kran. Na zdjęciu widzimy, jak zadowolona gwiazda karmi swoje kochane koty.

Maryla Rodowicz z potrawą wigilijną

Piosenkarka ma ogromny dystans do siebie, co niejednokrotnie podkreślała stylizacjami scenicznymi. Jak się okazuje, w życiu prywatnym też lubi zaszaleć. Na fotografii możemy oglądać wokalistkę w fikuśnym fartuszku, który można potraktować jako mrugnięcie oczka w kierunku fanów.

Maryla Rodowicz z pewnością jest perfekcyjną panią domu

Gwiazda nie boi się porządków domowych. Stara się na bieżąco sprzątać, czego efektem może być ta fotografia. Piosenkarka pozuje na niej z szufelką i zmiotką. W tle oczywiście ukochani towarzysze, czyli piękne, rasowe zwierzaki.

Maryla Rodowicz uwielbia spędzać czas z bliskimi

Gwiazda ma oko do wnętrz w vintage klimacie. Widać, że wybór mebli do ogromnej jadalni był starannie przemyślany. Wokalistka uwielbia organizować święta, które wspólnie spędza z całą rodziną. Gości ich wtedy w pięknym wnętrzu. Ciemne, drewniane podłogi, które pewnie skrzypią z każdym postawionym na nich krokiem, czy ogromny, mieszczący ponad dziesięć osób stół, który sprawia, że wspólne biesiadowanie staje się bardzo przyjemnym rytuałem. Te elementy pomieszczenia sprawiają, że wydaje się ono wprost idealnym miejscem dla dużej rodziny.

Lubi zaszywać się w swoim salonie

Wokalistka lubi spędzać czas także czas w tym wnętrzu. Na czas pandemii zamieniła salon na... domowe studio, w którym z przyjemnością tworzyła nowe aranżacje i pracowała nad ciekawymi kompozycjami. Gwiazda nie próżnuje w projektach zawodowych i stara się wciąż być bardzo aktywna, co można było zauważyć na ostatnim "Sylwestrze Marzeń z TVP". Sprawdza się także teraz w nowej roli jurorki programu "The Voice Senior". Nie ma co dziwić, że królowa polskiej piosenki ma tak dużą ochotę na nowe wyzwania. Jak się pracuje w tak pięknym miejscu, to z pewnością pomysły same przychodzą do głowy!

Nawet przedpokój ma w królewskim stylu!

Wokalistka ma słabość do pałacowych elementów we wnętrzach. Widać to nawet w korytarzu ogromnego domu. Potężne, drewniane schody. Stare, wręcz barokowe lustro. Nic, tylko robić piękne zdjęcia i dokumentować, przygotowane wcześniej stylizacje w styl glamour.

Łazienka, jak u prawdziwej królowej - musi być złota

W tym pomieszczeniu także nie brakuje barokowych ornamentów i złotych dodatków. Tu wszystko aż się świeci! Złota armatura, marmurowy blat i wielkie lustro. W takim miejscu można z przyjemnością korzystać z porannej toalety.

Katarzyna Skrzynecka kiedyś reklamowała pasztet, dzisiaj zarabia krocie