Shakira Isabel Mebarak Ripoli i Gerard Pique są razem od 2010 roku, choć oficjalnie "ujawnili się" jako para dopiero rok później. Tworzą jedną z najgorętszych i najpiękniejszych par w show-biznesie. Ona jest popularną piosenkarką z Kolumbii, on piłkarzem, który od lat gra w FC Barcelonie. Mało? Oboje urodzili się dokładnie tego samego dnia, choć z różnicą 10 lat. Shakira 2 lutego kończy 45 lat, a jej partner Gerard Pique 35 lat. Jak wygląda historia ich miłości?

Shakira i Pique są razem od 11 lat. Wszystko zaczęło się od teledysku i banalnego... pytania o pogodę

Shakirze i Gerardowi Pique różnica wieku nie przeszkadza. Choć poznali się, gdy on miał jedynie 24 lata, a ona 34. Są razem od niemal 11 lat. Zaiskrzyło podczas kręcenia teledysku do piosenki "Waka, Waka" w Madrycie, który był hymnem mundialu w RPA w 2010 r. Piłkarz wystąpił w klipie przez zaledwie sekundę, ale to właśnie wtedy piosenkarka zwróciła na niego uwagę.

Nie byłam fanką piłki nożnej, więc nie wiedziałam, kim on jest. Ale kiedy zobaczyłam nagranie, pomyślałam: "Hmm, ten jest całkiem uroczy". I wtedy ktoś postanowił nas przedstawić - mówiła wokalistka w wywiadach.

Jednak to Gerard Pique okazał się być tym, który pierwszy odezwał się do piosenkarki. Napisał dość banalną wiadomość z pytaniem o pogodę.

Wszystko zaczęło się, kiedy mieliśmy lecieć do Afryki. Ona już tam była i napisałem do niej wiadomość z pytaniem, jaka jest pogoda. To było głupie pytanie, ale dostałem normalną odpowiedź, że powinienem zabrać kurtkę. Później często o tym rozmawialiśmy i w końcu napisałem, że musimy zagrać w finale, żebym mógł ją znowu spotkać, bo miała wystąpić na ceremonii zamknięcia - mówił piłkarz w rozmowie z hiszpańską telewizją.

Hiszpańska reprezentacja piłki nożnej faktycznie doszła do finału w czasie Mundialu. Co więcej - pokonała Holandię 1:0, a Pique mógł kolejny raz zobaczyć się z Shakirą, która wystąpiła na ceremonii zamknięcia mistrzostw.

Shakira z "oszczędności" pojawiła się na urodzinach Pique, a plotki rozgorzały

W styczniu 2011 roku Shakira ogłosiła rozstanie z dotychczasowym, wieloletnim partnerem - Antonio de la Rúa, prawnikiem i synem ówczesnego prezydenta Argentyny. Zaledwie trzy tygodnie później, na początku lutego, Gerard Pique opublikował na Facebooku zdjęcia ze swojego przyjęcia urodzinowego. Okazało się, że wśród gości była także Shakira. Gdy dziennikarze spytali ją o powód pojawienia się na imprezie, wyznała, że to była kwestia "oszczędności". Dlaczego? Nie musiała wyprawiać własnego przyjęcia, bo ma urodziny dokładnie tego samego dnia, co hiszpański piłkarz.

Para nie potwierdzała doniesień prasy. Choć paparazzi próbowali śledzić każdy krok Shakiry i Pique. Piosenkarka ucięła wszelkie plotki w marcu 2011 r., publikacją na Twitterze. Wspólną fotkę z piłkarzem opatrzyła słowami: "Przedstawiam wam moje słońce".

W maju 2011 roku Shakira dała koncert w Barcelonie. Podczas jej występu część zawodników FC Barcelony weszło na scenę. Najpierw wokalistka przytuliła Gerarda Pique, a potem dała mężczyznom krótką lekcję tańca.

Shakira o związku z Pique: Mogłabym mieć z nim dziewięcioro dzieci

Od 2011 roku Shakira regularnie widywana jest u boku Gerarda Pique. We wrześniu 2012 r. kolumbijska piosenkarka potwierdziła spekulacje odnośnie swojej ciąży.

Jak niektórzy z was wiedzą, Gerard i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi, czekając na narodziny naszego pierwszego dziecka! Zdecydowaliśmy się nadać priorytet temu wyjątkowemu momentowi w naszym życiu - napisała na Instagramie.

Rok później w wywiadzie dla "Elle" przyznała, że związek z Pique wpływa na nią doskonale, a ona sama nigdy "nie czuła takiej miłości".

Myślę, że jeśli można udowodnić istnienie Boga, to można zrobić to jedynie miłością. [...]. Zawsze byłam bardzo religijna, ale przez kilka lat, może dlatego, że - to brzmi banalnie, nie czułam miłości takiej, jaka powinna być, zaczęłam myśleć, że Boga nie ma. I nagle spotkałam Gerarda i wyszło słońce.

W styczniu 2013 roku na świecie pojawił się syn pary - Milan. Shakira podkreślała w kolejnych wywiadach, że piłkarz jest bardzo zaangażowany w wychowanie dziecka. Zmienia pieluchy, kąpie małego, lubi karmić, a dla piosenkarki jest podporą.

Gdyby nie moje muzyczne projekty, już dawno byłabym w kolejnej ciąży. [...] Chciałabym mieć z Gerardem ośmioro albo nawet dziewięcioro dzieci, czyli moją własną drużynę piłkarską - mówiła swego czasu w rozmowie z magazynem "Latina".

Dwa lata później, w 2015 r. na świat przyszedł Sasha - drugi syn Gerarda i Shakiry.

Spekulowano o kryzysie w ich związku, ale na przekór wszystkiemu - wciąż są razem

W 2017 r. Shakira wydała piosenkę "Me Enamore", czyli "Zakochałam się". W teledysku u jej boku wystąpił właśnie ukochany Gerard Pique. W mediach często pojawiają się plotki o kryzysach, a nawet rozstaniach pary. Często spekuluje się na temat ich ślubu. Choć Gerard i Shakira są razem od 11 lat, konsekwentnie podkreślają, że do szczęścia nie jest im potrzebne małżeństwo.

Prawdę mówiąc, małżeństwo mnie przeraża. Nie chcę, żeby postrzegał mnie jako "żonę". Wolałabym, żeby postrzegał mnie jako swoją dziewczynę. [...] Chcę, też, żeby zdawał sobie sprawę, że wszystko jest możliwe w zależności od jego zachowania - mówiła piosenkarka w programie "60 minut".

Póki co, para jest wierna swoim zasadom i nie planuje ślubu.