Olga Bołądź świętuje urodziny ukochanego we Włoszech. Opublikowała romantyczny kadr 

Olga Bołądź jest szczęśliwie zakochana w Jakubie Chruścikowskim, z którym spotyka się od roku. Wygląda na to, że związek pary kwitnie. Z okazji urodzin właściciela warszawskich klubów wybrali się na narty do Włoch. Na Instagramie aktorki pojawił się romantyczny kadr. - Co za udana para - zachwycali się internauci.

Fot. Kapif/ Instagram/ olgaboladz_official