Oswald Rodrigo Pereira jakiś czas temu zdobył sławę wchodząc na Broad Peak bez butli z tlenem. Teraz wraz z grupą polskich himalaistów wyruszył na wyprawę na Mount Everest. Kilka dni temu do podróżników dołączył bezdomny pies. Oswald udostępnił krótki film z niespodziewanym gościem.

Zobacz wideo Ile kosztuje wyprawa w Himalaje?

Pies w drodze na Mount Everest

Zdobycie najwyższej góry świata to marzenie wielu podróżników. Jak się okazuje, Mount Everest interesuje nie tylko ludzi. Na wielką wędrówkę zdecydował się również bezdomny pies, który odwiedził polskich himalaistów. Oswlad Rodrigo Pereira udostępnił krótki film na Instagramie, w którym przedstawił nowego członka załogi i przybliżył jego historię.

Doszło do niespotykanej sytuacji. Pies, którego widzicie, tak się przyzwyczaił, że szedł za nami. Na wysokości 4300 metrów utknął w takim miejscu, że nie był w stanie dalej iść. Od tego momentu niosę go na plecach.

Oswald Rodrigo Pereira instagram.com/ oswaldrp

Wcześniej podróżnik zamieścił inny post, na którym widzimy go z psem na plecach. W opisie fotografii możemy przeczytać, że zwierzak nazywa się Pintxo. Himalaista wyznaje również, że był pomysł, by zwierzę zostało w bazie, jednak szczeniak chciał koniecznie iść dalej. Podróżnik zdecydował się więc wziąć go ze sobą. Pod nagraniem możemy przeczytać wiele komentarzy, w których internauci doceniają gest Oswalda. Wielu z nich podkreśla, że jego zachowanie jest wyjątkowo szlachetne, ponieważ w trakcie wędrówki himalaista musi przede wszystkim dbać o własne siły.

