Kilka dni temu Łukasz Szumowski zrezygnował z mandatu posła i ma teraz objąć posadę dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii. W związku z tym Wirtualna Polska postanowiła przyjrzeć się majątkowi byłego ministra zdrowia, bo ten według portalu budzi kontrowersje. Wspólny majątek Łukasza Szumowskiego i jego żony Anny ma wynosić około 20 milionów złotych. Co się na niego składa?

Zobacz wideo Czy koronawirusem można zarazić się na basenie? Odpowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski

Ujawniono majątek Łukasza i Anny Szumowskich

Portal podaje, że na początku kadencji w 2019 roku Łukasz Szumowski deklarował, że ma niewiele oszczędności. Na jego koncie miało być jedynie 1134 złotych, a po dwóch latach stan posiadania posła powiększył się o 24,5 tysiąca złotych. Z oświadczenia złożonego w kwietniu 2021 r. wynika, że Szumowski ma dwie działki, nie posiada żadnych udziałów w spółkach i nie zasiada w żadnych fundacjach i stowarzyszeniach. Zarobki byłego już posła pochodziły z Sejmu, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Instytutu Kardiologii. Były minister zdrowia twierdzi też, że prowadzi praktykę lekarską, ale nic na niej nie zarobił. Może też pochwalić się trzema samochodami - Toyotą Yaris z 2006 r., Toyotą z 2005 r. i zabytkowym Mercedesem z 1959 roku.

Wirtualna Polska sięgnęła po dane z ksiąg wieczystych oraz krajowego rejestru sądowego, a także porozmawiała z rzeczoznawcą, by oszacować majątek byłego ministra zdrowia.

Serwis ustalił, że Łukasz Szumowski i jego żona Anna mieszkają w Aninie. Posiadłość liczy w sumie 3130 m kw., ale jest podzielona na dwie części. Ta z trzykondygnacyjnym domem o wielkości ok. 200 m kw należy do żony Szumowskiego. Według rzeczoznawcy, który rozmawiał z WP, wartość całej posiadłości to 4,75 miliona.

Para ma także siedlisko w niewielkiej miejscowości na Suwalszczyźnie. Właściwie nie para, a Anna Szumowska, której posiadłość została przepisana w 2016 roku. Składa się na nią sześć działek o łącznej wielkości 16,2 hektara, a także dwukondygnacyjny dom o wielkości ok. 122 m kw oraz budynki gospodarcze. Łączna wartość według rzeczoznawcy to 2,73 mln złotych.

Łukasz Szumowski ma też ponoć zarejestrowaną na siebie działkę nad Bałtykiem, a dokładniej w miejscowości Karwieńskie Błota, 300 metrów od brzegu morza i 200 metrów od letniej rezydencji Mateusza Morawieckiego. W nadmorskich Dębkach premier ma 100-metrowy dom usytuowany blisko plaży. Działka Szumowskiego ma 2600 m kw.m, jest niezabudowana i tworzy całość z działką o wielkości 2900 m kw., która należy do członka jego rodziny. Rzeczoznawca wycenił je odpowiednio na 650 i 720 tys. złotych.

Według ustaleń Wirtualnej Polski, wszystkie nieruchomości Łukasza i Anny Szumowskich są warte 8,08 mln złotych. To jednak nie wszystko. Portal doliczył także udziały żony byłego ministra zdrowia w spółkach.

Według Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jako beneficjent występuje ona w ośmiu podmiotach, a według Krajowego Rejestru Sądowego jest wspólniczką w czterech podmiotach. WP, powołując się na dostępne dane, podaje, że firmy należące lub kontrolowane przez Annę Szumowską w 2020 r. przyniosły 2,9 mln zł zysku, a sama Szumowska kontroluje udziały o wartości co najmniej 11,9 mln w firmie notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Łącznie majątek Łukasza i Anny Szumowskich ma wynosić około 20 milionów złotych. Dziennikarze Wirtualnej Polski próbowali skontaktować się z byłym ministrem zdrowia i jego żoną, ale nie otrzymali odpowiedzi w sprawie majątku.

