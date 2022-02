Bądź na bieżąco. Więcej o popularnych programach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Jestem Georgina" to nowe reality show platformy streamingowej Netflix. Opowiada o niezwykłym życiu Georginy Rodriguez, partnerki Cristiano Ronaldo. Przybliża w nim swoją młodość, a także wspólne życie z piłkarzem. Na polskim Netfliksie program jest numerem trzy w Top 10. Z pewnością to za sprawą jednego komentarza Georginy, który oburzył widzów.

Georgina Rodriguez w jednym z odcinków opowiada, co to jest "polski prysznic". Znaliście to określenie?

Ukochana Cristiano Ronaldo w jednej ze scen szykuje się do wyjścia na jego mecz. Żartobliwie mówi, że nie potrzebuje zbyt wiele czasu na przygotowania, ponieważ weźmie tylko "polski prysznic". Chodziło jej o podmycie jedynie intymnych miejsc ciała oraz pach. To określenie wywołało burze w polskim Internecie.

Potem się naszykuję. Obudźcie mnie o godzinie 19. Nie potrzebujemy zbyt dużo czasu. Ja na pewno nie potrzebuję, najwyżej wezmę "polski prysznic". Wygląda to tak, że myjesz to, to i to. Skąd się to wzięło? Z rymowanki, którą można znaleźć w Internecie. Odświeżasz po prostu tylko części intymne, pupę i pachy - zdradziła Rodriguez.

Jeden z internautów z oburzeniem skomentował wypowiedź Rodriguez.

Czy ona próbuje przekazać światu, że Polacy to brudasy?

W języku oryginalnym Georgina użyła słów "Bano Polaco" i prawdopodobnie nawet nie chodziło jej o urażenie Polaków. Jak się okazuje, słowem "Polaco" w Hiszpanii określa się Katalończyków. Są to mieszkańcy autonomicznego regionu kraju, którzy słyną z oszczędności. Tak więc, to do nich prawdopodobnie odnosiła się Georgina. Zaistniały szum i oburzenie to zatem wina Netfliksa i złego przetłumaczenia. To jednak nie zmienia faktu, że Georgina wyśmiała grupę etniczną.

