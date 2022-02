Rihanna ma sobowtórkę? Pewna dziewczynka wygląda niemal identycznie. Sama wokalistka jest w szoku

Więcej informacji i ciekawostek z życia zagranicznych gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jakiś czas temu Rihanna udostępniła na Instagramie zdjęcie małej dziewczynki. Fani byli przekonani, że dziecko jest spokrewnione z piosenkarką, bowiem podobieństwo jest bardzo uderzające. Internauci byli jednak w błędzie. Wygląda na to, że gwiazda ma swojego sobowtóra! Rihanna przyznała, że też była w szoku, gdy pierwszy raz zobaczyła dziewczynkę.

Rihanna ma sobowtóra

Od czasu do czasu słyszymy o kolejnych osobach, którzy zmieniają swój wygląd, by upodobnić się do aktorów i piosenkarzy. Czasami posuwają się w tym bardzo daleko. Dekadę temu słynna była sprawa Tobiego Sheldona, który wydał 100 tys. dolarów na operację plastyczną, by upodobnić się do Justina Biebera. Zdarza się jednak, że podobieństwo nie jest wynikiem zabiegu. Tak jest w przypadku Rihanny i pewnej małej dziewczynki. Na fotografii udostępnionej przez piosenkarkę na Instagramie widzimy dziecko siedzące w samochodzie. Fani myśleli, że gwiazda zamieściła swoje zdjęcie z dzieciństwa. Bardzo się pomylili. Rihanna też była w szoku, gdy pierwszy raz zobaczyła ten kadr, czemu dała wyraz wymownym opisem.

Prawie upuściłam telefon, jak to możliwe?

Zdjęcie zostało zrobione przez matkę dziewczynki. Zauważył je ktoś z otoczenia gwiazdy i szybko do niej trafiło. Ten kadr wywołał ogromne zamieszanie. Wszyscy mówią o sobowtórze Rihanny. Zdjęcie skomentował nawet Snoop Dogg. Żartując zapytał wokalistkę, dlaczego nie powiedziała mu, że ma dziecko.

