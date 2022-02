Bądź na bieżąco. Więcej o gwiazdach polskiego show-biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Program "Dzień dobry TVN" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Wśród prowadzących par, jedną z ulubionych jest Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Jednak w ostatnim odcinku śniadaniówki dziennikarka podpadła widzom.

Widzowie zarzucają Paulinie Krupińskiej, że nie daje dojść gościom do głosu

Program na żywo to wymagający format. Trzeba być przygotowanym na ewentualne wpadki czy niedociągnięcia, a także krytykę widzów. Z tym ostatnim spotkała się ostatnio Paulina Krupińska. Jak się okazało, nie każdemu podoba się jej styl prowadzenia. Pod najnowszym postem dziennikarki z planu śniadaniówki, znalazło się wiele komentarzy z uwagami, co do jej pracy w programie. Najbardziej fanom formatu nie podoba się to, że Paulina nie dopuszcza do głosu zaproszonych gości.

Pani Paulino mam prośbę, jak przychodzi do was gość, który chce przekazać swoją wiedzę, to proszę dać mu się wypowiedzieć. Bo z całym szacunkiem, ale dzisiaj tak pani nawijała, że nadal nie wiem, jak zrobić fajne zdjęcie telefonem.

Kurpińska postanowiła odnieść się do komentarza obserwatorki.

Droga pani, mam doświadczenie 20-letnie, więc pozwoliłam się podzielić też moim doświadczeniem - odpowiedziała dziennikarka.

Inne komentarze pod postem również nawiązują do problemu prowadzącej.

Dopuść wreszcie kolegę do słowa, daj spokój z tym gwiazdorzeniem.

Pani Paulino, w ogóle nie słucha pani swoich gości.

Czy ta pani Krupińska musi wszystkim ekspertom wchodzić w zdanie? Fizjoterapeutka tłumaczy, jak prawidłowo oddychać, a najmądrzejsza prowadząca zaczyna się wtrącać.

Jak myślicie, czy faktycznie Paulina Krupińska ma z tym problem?