Więcej informacji na temat przerażających doświadczeń gwiazd znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Agnieszka Kaczorowska wraz z mężem założyła stowarzyszenie, którego celem jest walka z mową nienawiści. Organizacja ma również pomagać osobom, które się z nią zetknęły. Aktorka w przeszłości padła ofiarą tego zjawiska. Teraz opowiada o rozmiarach tych ataków. Przyznała, że myśli o wyprowadzce z kraju.

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska ćwiczy z córką

Leniwy poranek Agnieszki Kaczorowskiej z córkami na łóżku. Bez makijażu, z nieładem na głowie

Agnieszka Kaczorowska była prześladowana

W rozmowie z magazynem "Party" gwiazda opowiedziała o nienawiści, z jaką się spotkała. Nasiliła się po tym, gdy zamieściła wpis na temat piękna i brzydoty.

Czułam się prześladowana. Bałam się gdziekolwiek wychodzić. Nie chciałam opuszczać domu, gdzie czułam się bezpiecznie i który był moją oazą spokoju. Przede wszystkim żyłam w strachu o swoje dziecko, o Gabrysię, która była jeszcze w moim brzuchu. Czułam się bardzo źle i musiałam skorzystać z pomocy specjalistów. Mój mąż blokował komentarze na Instagramie, żebym ich nie czytała.

W tym samym wywiadzie aktorka wyznała, że poważnie myśli o wyprowadzce z Polski. Głównym powodem ma być strach o poziom edukacji Emilki. Agnieszka Kaczorowska ma bardzo złą opinię na temat rodzimego poziomu kształcenia.

Na razie najważniejsza jest kwestia wyboru przedszkola, do którego pójdzie starsza córka. Potem szkoły, ale wtedy może już nas tu nie będzie. (...) Edukacja w polskiej szkole i program nauczania w niej budzi nasze spore obawy i pytania, czy chcemy, by nasze córki tu się kształciły.

Jeżeli gwiazda serialu "Klan" się wyprowadzi, to jak mówi, tylko do Włoch. Ten kraj ma szczególne miejsce w jej sercu. To właśnie tam przyjęła oświadczyny Macieja i tam wzięli ślub.

Cichopek tańczy, a fani płaczą ze śmiechu. "TVP załatwiło jej buty z wypożyczalni"