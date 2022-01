Więcej o metamorfozach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ida Nowakowska jest jedną z głównych twarzy TVP. Współprowadzi poranny program "Pytanie na śniadanie" oraz talent show "The Voice Kids". Mimo napiętego grafiku znalazła czas na wakacje z bliskimi. Razem z mężem i małym synem wybrała się w podróż samolotem. To, co zwróciło szczególną uwagę fanek gwiazdy, to przeurocza stylizacja chłopca. Zobaczcie zresztą sami!

Synek Idy Nowakowskiej wygląda jak minipilot. Fanka: Sama słodycz!

Mały Maks wzbudził spore zainteresowanie zarówno obserwatorek, jak i załogi pokładu. Wszystko za sprawą stroju, w jaki ubrała go mama. Chłopiec wyglądał w nim jak minipilot! Miał na sobie kurtkę w kolorze khaki z vintage naszywkami oraz czapkę pilotkę. Na filmiku, który udostępniła Ida Nowakowska, widać, że "look" szczególnie przypadł do gustu stewardesom, które trzymały słodką pociechę i robiły sobie z nią zdjęcia. Prawdopodobnie dzięki oryginalnej stylizacji prezenterka telewizyjna miała również okazję zabrać syna do kokpitu, gdzie mogli podpatrzeć, jak z bliska wygląda centrum sterowania samolotem.

Fani Idy Nowakowskiej byli zachwyceni filmem. Pisali:

Śliczny chłopczyk.

To może Maks kiedyś osobiście posteruje taką "zabawką".

Lubię was oglądać i szanuję. Pięknie młody się prezentował.

Jednak część internautów zwróciła uwagę na pewną sprawę. Zauważyli, że gwiazda całuje chłopczyka w usta, jak ma na sobie maseczkę ochronną. W wypowiedziach podkreślili:

Szkoda, że całusy przez maskę.

Błagam, niech pani nie całuje dziecka, dotykając go zewnętrzną stroną maski.

Co myślicie o stroju małego pilota? Czy zgadzacie się z komentarzami, że zachowanie Idy Nowakowskiej całującej syna w maseczce było nieodpowiedzialne? Myślicie, że młoda mama odpowie na krytykę internautów?