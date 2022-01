Więcej ciekawostek z życia zagranicznych gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Adele zaczyna regularnie rozczarowywać swoich słuchaczy. Po odwołanych koncertach w Las Vegas wyszło na jaw, że prawdziwym powodem są problemy związkowe. Gwiazda znalazła się pod ostrzałem krytyki, ponieważ o wszystkim poinformowała 24 godziny przed koncertem. Zażenowani fani dali jej do zrozumienia, że potracili pieniądze za loty, hotele czy ostatnie dni urlopowe. Teraz miała zaplanowany występ na Brit Awards, jednakże i to odwołała. Tym razem osiem dni przed koncertem.

Adele odwołała występ na Brit Award. Dua Lipa i wielu innych nie chcą jej pomóc

Zagraniczny portal "The Sun" informuje, że organizatorzy plebiscytu Brit Awards odebrali informację, że Adele nie wystąpi na zaplanowanym koncercie. Mimo wcześniejszego potwierdzenia uczestnictwa w ceremonii postanowiła się wycofać. Powodem miały być odwołane koncerty w Las Vegas. Źródło portalu informacyjny mówi:

Potwierdzono, że Adele wystąpi w nocy ceremonii, ale teraz się wycofała, co było ogromnym ciosem dla organizatorów. Rozmawiają z jej zespołem, aby sprawdzić, czy może pojawić się za pośrednictwem łącza wideo.

Adele oprócz rezygnacji z wystąpienia również nie pojawi się na wydarzeniu. Mimo nominacji za najnowszą płytę się nie zjawi. Współpracownicy piosenkarki poszukują zastępstwa na wypadek, gdyby miała odebrać nagrodę. O pomoc zwrócili się już między innymi do Eda Sheerana, Sama Smitha czy Dua Lipy. Jak donosi "The Sun" prawdopodobnie nie pomogą koleżance, w zaistniałem sytuacji. Widocznie humorki gwiazdy dają się we znaki również innym artystą.