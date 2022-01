Więcej o wycinaniu migdałków u dzieci przeczytasz na Gazeta.pl.

Zofia Ślotała wstawiła do mediów społecznościowych fotografię synka. Mały Leonard pozuje na zdjęciu w stroju Pikachu z walizką w ręce. Chłopczyk miał wcześniej przeprowadzaną operację wycięcia migdałków. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i dziecko może już spokojnie wrócić do domu. Zatroskana mama w związku z zabiegiem dziecka, poprosiła swoje obserwatorki o rady dotyczące domowej rehabilitacji. Sprawdź, jakie sposoby na szybki powrót do zdrowia zaproponowały fanki!

Fanki dzielą się radami z Zofią Ślotałą: Dużo jogurtów, zup krem i spokoju

Internautki postanowiły pomóc mamie, która zastanawiała się nad sposobami na odzyskanie pełni sił po operacji dziecka. W swoich wypowiedziach pisały:

Czas. Dzieciaki szybko się regenerują.

Cenną radą podzieliła się także aktorka, Marta Żmuda-Trzebiatowska. Napisała:

Dieta lodowa gwarantuje szybki powrót do zdrowia. Też mamy to już za sobą.

Jedna z fanek zechciała się podzielić swoją historią dotyczącą wycinania migdałków u dziecka. Jak się okazuje, rekonwalescencja nie była wcale taka szybka i bezbolesna. Dziecko musiało się trochę pomęczyć, zanim wyzdrowiało:

Cierpliwości, spokoju i dużo odpoczynku. My dochodziliśmy do zdrowia tydzień, bo syn miał usuwane również boczne. I nie było tak kolorowo, jak się niektórym wydaje, że to taki prosty zabieg i na drugi dzień dziecko uśmiechnięte biega po domu. U nas była wysoka temperatura, brak głosu, nawet ból przy połykaniu śliny. Ale po rekonwalescencji o niebo lepiej. Pozdrawiam i szybkiego powrotu do pełni sił.

Niestety pierwszy miesiąc 2022 roku nie był dla stylistki najszczęśliwszym okresem. 18 stycznia córka gwiazdy także znalazła się w szpitalu. Z relacji zmartwionej mamy wynikało, że dziecko jest pod opieką specjalistów, dzięki czemu szybko powróciło do zdrowia.

