Konserwatywna organizacja Ordo luris znalazła się na świeczniku za sprawą doniesień o tym, że Tymoteusz Zych i Karolina Pawłowska mieli mieć romans. To miało doprowadzić nie tylko do rozłamu w organizacji, ale również i do rozpadu ich małżeństw. Jak donosił Salon 24, do siedziby Ordo luris miał przybyć wściekły mąż Pawłowskiej, który rzekomo rzucił się na wiceprezesa, z którym zdradzała go żona. Paulina Młynarska wytknęła na Instagramie byłym pracownikom organizacji hipokryzję. Zauważyła, że Zych brał udział w debacie, w której nie oponował za tym, by zakazać rozwodów. Uderzyła również w Karolinę Pawłowską.

Paulina Młynarska komentuje skandal z Ordo luris. Zarzuca byłym pracownikom hipokryzję

Paulina Młynarska opublikowała mocny post na Instagramie, w którym odniosła się do bieżących wydarzeń. Zauważyła, że romans jest ludzką rzeczą, jednak po moralistach "katolickich wartości", którzy chcą decydować na temat życia obywateli, oczekuje się większego respektowania głoszonych przez siebie praw. Pawłowska na Twitterze zabrała głos. Potwierdziła, że złożyła pozew o rozwód i przyznała, że pada ofiarą hejtu. Na jej słowa zareagowała Młynarska:

Ja też napiszę słówko o kryzysie w Ordo Iuris z powodu romansu. Romans ludzka rzecz. Nieludzkie jest meblowanie ludziom życia i wprowadzanie praw, które ich unieszczęśliwiają. A dokładnie tym zajmuje się ta organizacja. Hejt, powiadacie, was teraz spotyka? Nie podoba się wam włażenie w prywatność? Banda żałosnych hipokrytów - zaczęła dziennikarka.

W dalszej części wpisu Młynarska zwróciła się do byłej dyrektorki "Centrum Prawa Międzynarodowego". Nie ukrywała, że nie rozumie motywów kierujących Pawłowską. Zauważyła, że ta wspiera archaiczną wizję świata, w której kobiety nie mają praw. Wpis zakończyła mocnymi słowami:

Patrzę na prześliczną, młodziutką twarz głównej kobiecej bohaterki dramatu i zachodzę w głowę. Dziewczyno. Życie jest takie długie, tyle się jeszcze może zdarzyć. Tyle zakrętów, porywów serca, wpadek, dobrych i złych wyborów. Co ty tam w ogóle robiłaś? Czego inne kobiety szukają w tym chorym Gileadzie? Jak jakakolwiek kobieta może, z własnej woli, wspierać wizję świata, o którym wiemy, że na przestrzeni wieków zniszczył i unieszczęśliwił tyle kobiecych istnień? Co wy w tych głowach macie, laski z Ordo Iuris? Wracajcie do nas. Do świata kobiet, które rozumieją inne kobiety, dobrze im życzą i kochają życie. Puknijcie się w głowę i wracajcie. Patriarchat skona - napisała.

W komentarzach nie zabrakło osób, które zgodziły się ze słowami dziennikarki. Prawdę mówiąc, ciężko jest się z Pauliną Młynarską nie zgodzić.