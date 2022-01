Więcej o gwiazdach z dawnych lat przeczytasz na Gazeta.pl

Karolinie Czarneckiej sławę przyniosło wykonanie utworu "Hera, koka, hasz, LSD". Wykonała go we Wrocławiu na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w 2014 roku. Później jednak nie powtórzyła sukcesu utworu, jednak na stałe weszła do show-biznesu. Niedawno na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz wyszło na jaw, dlaczego.

Karolina Czarnecka urodziła

Okazuje się, że performerka po raz pierwszy została mamą. Na początku przeprosiła za to, że nagle straciła kontakt z fanami. Później zdradziła, jakie imię wybrała dla malucha i jak zmieniło się jej życie w ostatnich miesiącach:

Wybaczcie "zniknienie". Miałam ważną sprawę do zrobienia. Najważniejszą. Nie chciałam robić afery, ale od kilku dobrych miesięcy starałam się być najbardziej wypasionym apartamentem, wyjątkowo przytulną chatą, pokoikiem bez strachów i trosk. Udało się. Przytyłam, otuliłam, urodziłam. Moja córka Józefina jest na planecie Ziemia, a ja, póki co w połogowym kosmosie. Ślijcie nam tylko ciepło, zdrowie i szczęście. Niczego więcej nie bierzemy #goddesmamavibes - napisała szczęśliwa.

Posypały się komentarze:

Jak wspaniale! Gratulacje.

Ale czad! Dużo zdrówka i sił.

Piękna wiadomość. Ciepła, zdrowia i szczęścia - zwracają się do świeżo upieczonej mamy.

Co więcej, pojawienie się dziecka wpłynęło na nią rozczulająco. Na InstaStories opublikowała zdjęcie, kiedy ona sama była mała.

32 lata #życiakrąg.

My również dołączamy się do życzeń składamy gratulacje. Witamy na świecie!