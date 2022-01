Więcej na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Już po raz 30. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na specjalistyczne sprzęty, które zostaną przekazane licznym placówkom leczniczym w Polsce. W tym roku fundacja gra pod hasłem "Przejrzyj na oczy". W specjalnie wybudowanym studiu nie mogło zabraknąć gwiazd, które również przyłączyły się do akcji.

Zobacz wideo

Gwiazdy w studiu WOŚP. Chodakowska w nietypowych butach, Sadowska w kombinezonie. Show kradnie Kamińska!

Ewa Chodakowska, która na co dzień mieszka w słonecznej Grecji, nie mogła odpuścić tak szczytnej okazji i z chęcią przybyła do studia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na miejscu pozowała w beżowym swetrze, białych spodniach oraz ciężkich butach. Musimy przyznać, że to nietypowa wersja stylizacji trenerki Polek. Niemniej - bardzo udana!

Ewa Chodakowska KAPiF

Julia Kamińska postawiła głównie na kolor, który kojarzy się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i symbolicznym serduszkiem. Do jasnych dżinsów dopasowała biały t-shirt, czerwony sweterek oraz krwiste szpilki. Całość wyglądała bardzo stylowo, a nieśmiały uśmiech aktorki dodał uroku.

Julia Kamińska KAPiF

W studiu zjawił się także Marcin Gortat, Artur Barciś, Maria Sadowska i wiele innych artystów. Jak się prezentowali? Zdjęcia dostępne w galerii powyżej. Tymczasem zapraszamy do wzięcia udziału w licytacjach, które wspólnie z gwiazdami Plotek i Gazeta.pl przygotowali dla WOŚP. Wszystkie znajdziesz TUTAJ.

